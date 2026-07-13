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हमीरपुर की बेटी शरण्या डोगरा इंडियन एयरफोर्स में बड़े मुकाम पर पहुंची, सीएम सुक्खू ने दी बधाई

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर क्षेत्र की बेटी डॉ. शरण्या डोगरा ने भारतीय वायु सेना (IAF) में डॉक्टर के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार, क्षेत्र और पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी का माहौल है.

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शरण्या डोगरा को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि शरण्या की मेहनत, समर्पण और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है. यह उपलब्धि न केवल शरण्या और उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. शरण्या की सफलता प्रदेश की अन्य बेटियों को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी. आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं. भारतीय वायु सेना जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में डॉक्टर के रूप में चयन शरण्या की कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रमाण है. मुख्यमंत्री ने शरण्या के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि वह भारतीय वायु सेना में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी.