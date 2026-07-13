हमीरपुर की बेटी शरण्या डोगरा इंडियन एयरफोर्स में बड़े मुकाम पर पहुंची, सीएम सुक्खू ने दी बधाई
डॉ. शरण्या डोगरा ने भारतीय वायु सेना में डॉक्टर बनीं. सीएम सुक्खू ने उनकी इस प्रेरणादायक सफलता पर बधाई दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 9:05 AM IST|
Updated : July 13, 2026 at 10:56 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर क्षेत्र की बेटी डॉ. शरण्या डोगरा ने भारतीय वायु सेना (IAF) में डॉक्टर के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार, क्षेत्र और पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी का माहौल है.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शरण्या डोगरा को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि शरण्या की मेहनत, समर्पण और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है. यह उपलब्धि न केवल शरण्या और उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. शरण्या की सफलता प्रदेश की अन्य बेटियों को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी. आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं. भारतीय वायु सेना जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में डॉक्टर के रूप में चयन शरण्या की कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रमाण है. मुख्यमंत्री ने शरण्या के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि वह भारतीय वायु सेना में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी.
उन्होंने कहा कि ऐसे युवा हिमाचल प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं. शरण्या डोगरा की इस उपलब्धि के बाद सुजानपुर और हमीरपुर क्षेत्र में खुशी की लहर है. स्थानीय लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है. लोगों का कहना है कि शरण्या ने यह साबित कर दिया है कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. क्षेत्र के लोगों ने उम्मीद जताई कि शरण्या की सफलता से प्रदेश की अन्य बेटियों को भी उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सशस्त्र बलों में करियर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। उनकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनकर लंबे समय तक याद रखी जाएगी.
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