AK-47 के साथ गिरफ्तार डॉ. शाहीन का पूर्व पति आया सामने, बोला-ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में सेटल होना चाहती थी

कानपुर के केपीएम अस्पताल में कार्यरत हैं शाहीन के पूर्व पति डॉ. जफर हयात, दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी

डॉ. शाहीन और डॉ. जफर.
डॉ. शाहीन और डॉ. जफर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read
कानपुर: आतंकी गतिविधियों में शामिल एके-47 के साथ गिरफ्तार डॉ. शाहीन को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. अब डॉ. शाहीन के पूर्व पति मीडिया के सामने आकर बड़ा खुलासा किया है. कानपुर के केपीएम अस्पताल में कार्यरत डॉ. जफर हयात ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शाहीन शादी के बाद यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहती थी. डॉ. शाहीन और उनके दो बच्चे भी हैं. साल 2012-13 में डॉ. शाहीन ने तलाक ले लिया था.

डॉ. जफर ने बताया कि 2003 में उनकी डॉ. शाहीन से अरेंज मैरिज हुई थी. हम दोनों ही डॉक्टर थे, इसलिए कोई कभी विवाद जैसी स्थिति तो नहीं बनी थी. लेकिन डॉ. शाहीन हमेशा कानपुर से कहीं बाहर रहने की बात करती थी. जब हम दोनों का तलाक हुआ था कि एक बच्चा सात साल का था और दूसरा चार साल का. दोनों उनके साथ ही रहते हैं. एक बेटा 12th और दूसरा 10th में है. उन्होंने कहा कि शादी के समय लखनऊ में रहते थे. साल 2012 से कानपुर के केपीएम अस्पताल में बतौर नेत्र रोग विशेषज्ञ के पद पर काम कर रहे हैं.

डॉ. जफर ने कहा, डॉ. शाहीन कुछ ऐसा काम करेंगी ये तो कभी नहीं सोचा था. जिस समय शाहीन उनके साथ रहती थी, तो उसका भाई आगरा से एमडी इन मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था. मौजूदा समय में जो गतिविधियां जारी हैं, जिस तरह की जानकारियां सामने आई हैं, उनको लेकर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं.

सम्पर्क तलाशेंगी जांच एजेंसी व पुलिस: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहीं डॉ. शाहीन के कानपुर में रहने के दौरान किस-किसके संपर्क में थी, इसी जानकारी जांच एजेंसी व पुलिस कर सकती है. मेडिकल कॉलेज से डॉ. शाहीन का पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास पहुंच चुका है. डॉ. शाहीन का सम्पर्क शहर में कई लोगों से रहा है.

