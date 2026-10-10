जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय: लेक्चरर पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, शिकायत के बाद बर्खास्त
छात्राओं ने विश्वविद्यालय के कुलगुरु कार्यालय में जमकर हंगामा किया. कुलगुरु ने यूटीबी (अस्थायी) पर कार्यरत लेक्चरर को किया बर्खास्त कर दिया.
Published : October 10, 2026 at 4:52 PM IST
जोधपुर: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग में कार्यरत एक लेक्चरर पर छात्राओं ने फिजिकल होने का दबाव बनाने, फिगर को लेकर कमेंट और कहा नहीं मानने पर प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए. छात्राओं ने शनिवार को विश्वविद्यालय के कुलगुरु कार्यालय में जमकर हंगामा किया. इस दौरान एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई. इधर, कुलपति ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए यूटीबी (अस्थायी) पर कार्यरत लेक्चरर डॉ. अजीत सिंह चारण को तुरंत बर्खास्त कर दिया एवं जांच कमेटी बना दी.
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. गोविंद सहाय शुक्ला ने बताया कि शिकायत के बाद स्टूडेंट्स के साथ बैठकर बात की गई और आरोपी लेक्चरर अजीत चारण को तुरंत बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिया गया. विश्वविद्यालय ने इस मामले को लेकर हाईपावर कमेटी बनाई है. डॉक्टर गोविंद सहाय शुक्ला ने बताया कि रिपोर्ट पर आरोपी लेक्चरर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की अनुशंसा विश्वविद्यालय करेगा.
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कहता था, रूम पर चलो: छात्राओं ने कुलगुरु को दी शिकायत में लेक्चरर पर आरोप कि वह उनसे बदसलूकी करता है. वह कहता कि मुझे फिजिकल होना है, इसलिए रूम पर चलो. छात्राओं ने कुलपति को कई तरह की व्हाट्सएप चैट उपलब्ध कराई, जिसमें आरोपी लेक्चरर कहता था कि तुम्हारी ड्रेस अच्छी है. आंखों को देखा तो रहा नहीं जा रहा है. तुम मेरी दोस्त बन जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा. तुम्हे टाॅपर बनना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी.
जबरदस्ती मोबाइल लेकर इंस्टा आईडी पर मैसेज: एक छात्रा ने शिकायत में आरोप लगाया कि इस फरवरी में प्रैक्टिकल के दौरान फाइल लेकर गई तो लेक्चरर अजीत ने कई कमेंट किए. दबाव बनाया. बाद में इंस्टाग्राम आईडी लेने के लिए मोबाइल छीनकर जबरदस्ती फॉलो कराया. व्हाट्सअप पर भी अनर्गल मैसेज करता रहा. आरोपी शिक्षक का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उसके व्यवहार की एक छात्र नेता कड़ी आलोचना कर रहा है.
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