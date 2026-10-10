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जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय: लेक्चरर पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, शिकायत के बाद बर्खास्त

लेक्चरर के विरोध में प्रदर्शन करती छात्राएं ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग में कार्यरत एक लेक्चरर पर छात्राओं ने फिजिकल होने का दबाव बनाने, फिगर को लेकर कमेंट और कहा नहीं मानने पर प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए. छात्राओं ने शनिवार को विश्वविद्यालय के कुलगुरु कार्यालय में जमकर हंगामा किया. इस दौरान एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई. इधर, कुलपति ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए यूटीबी (अस्थायी) पर कार्यरत लेक्चरर डॉ. अजीत सिंह चारण को तुरंत बर्खास्त कर दिया एवं जांच कमेटी बना दी.