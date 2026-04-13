डॉ संजीव गुप्ता अब होंगे सीएसए विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्यपाल ने 3 साल के लिए ने किया नियुक्त
डा.संजीव गुप्ता ने कानपुर के भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान में कई सालों तक काम किया है. अब सीएसए विश्वविद्यालय के कुलपति बनेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 7:53 PM IST
कानपुर: शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए विवि) का कुलपति, सहायक महानिदेशक तिलहन व दलहन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) नई दिल्ली के डॉक्टर संजीव गुप्ता को बनाया गया है.
सूबे की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की ओर से कुलपति नियुक्त करने के संबंध में आदेश सोमवार देर शाम जारी हो गया. उनकी ओर से डॉ. गुप्ता को कुलपति के रूप में तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है. यह जानकारी विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर खलील खान ने दी है.
उन्होंने बताया अभी तक सीएसए विवि में कानपुर के मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन के पास प्रभारी कुलपति के तौर पर चार्ज था. वहीं, अब डा.संजीव गुप्ता कुलपति के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. इससे पहले वह कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
वर्तमान में वे आईसीएआर के सहायक महानिदेशक तिलहन व दलहन हैं. इससे पहले उन्होंने आइसीएआर के विभिन्न संस्थानों में कृषि वैज्ञानिक के रूप में काम किया और अपनी सेवाएं दीं हैं. डा. गुप्ता को पादप जैव प्रौद्योगिकी, फसल अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन तथा आण्विक प्रजनन में व्यापक शोध का अनुभव है.
सीएसए विवि से की एमएससी व पीएचडी की पढ़ाई: विवि में शोध निदेशक डा. महक सिंह ने बताया, विवि के नवनियुक्त कुलपति डा. संजीव गुप्ता ने सीएसए विवि से ही अपनी एमएससी व पीएचडी की पढ़ाई पूरी की है. साल 1986-87 में वह विवि के छात्र रहे. कानपुर में वह कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित आवास विकास में रहते हैं.
वहीं, डा.संजीव गुप्ता ने कानपुर के भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान में कई सालों तक काम किया है. अब उन्हें सीएसए विवि में कुलपति का जिम्मा सौंपा गया है.