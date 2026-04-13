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डॉ संजीव गुप्ता अब होंगे सीएसए विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्यपाल ने 3 साल के लिए ने किया नियुक्त

डॉ संजीव गुप्ता होंगे सीएसए विश्वविद्यालय के कुलपति. ( ETV Bharat )

कानपुर: शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए विवि) का कुलपति, सहायक महानिदेशक तिलहन व दलहन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) नई दिल्ली के डॉक्टर संजीव गुप्ता को बनाया गया है. सूबे की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की ओर से कुलपति नियुक्त करने के संबंध में आदेश सोमवार देर शाम जारी हो गया. उनकी ओर से डॉ. गुप्ता को कुलपति के रूप में तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है. यह जानकारी विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर खलील खान ने दी है. उन्होंने बताया अभी तक सीएसए विवि में कानपुर के मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन के पास प्रभारी कुलपति के तौर पर चार्ज था. वहीं, अब डा.संजीव गुप्ता कुलपति के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. इससे पहले वह कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.