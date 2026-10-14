मीठी गोलियां और इलाज का ‘जादू’, 18 साल से मरीजों का भरोसा बने डॉ. आरएस ठाकुर
जटिल बीमारियों के मरीज भी पहुंच रहे इलाज के लिए; मरीज बोले-‘डॉ. आरएस ठाकुर की दवाइयों में है जादू’. शिवानी कपूर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 6:40 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मालरोड से सटे मिडल बाजार में एक ऐसा क्लिनिक है, जहां मरीजों को दी जाने वाली छोटी-छोटी मीठी गोलियां लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई हैं. मरीज इन्हें सिर्फ दवा नहीं, बल्कि इलाज के भरोसे के रूप में देखते हैं. पिछले करीब 18 सालों से होम्योपैथिक चिकित्सा कर रहे डॉ. आरएस ठाकुर के पास शिमला ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से मरीज पहुंचते हैं. कई मरीज तो सालों से उनके पास इलाज करवा रहे हैं और उनकी दवाइयों को ‘जादुई असर’ वाला बताते हैं.
4 साल पहले रिटायरमेंट लेकर अपनाई होम्योपैथी
एचपीयू के बायोलॉजिकल साइंस विभाग से प्रयोगशाला अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त डॉ. आरएस ठाकुर का होम्योपैथी से लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने साल 2008 में निर्धारित सेवानिवृत्ति से करीब चार साल पहले ही नौकरी छोड़ दी. इसके बाद मालरोड के स्कैंडल प्वाइंट के पास मिडल बाजार में होम्योपैथिक क्लिनिक शुरू किया. तब से यह क्लिनिक क्लासिकल होम्योपैथी और लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मरीजों के बीच पहचान बना चुका है.
छोटी-सी मीठी गोली, अंदर दवा का मिश्रण
डॉ. आरएस ठाकुर ने बताया कि होम्योपैथिक दवाओं की छोटी गोलियां मुख्य रूप से लैक्टोज या सुक्रोज से बनाई जाती हैं, इसलिए इनका स्वाद मीठा होता है. इन गोलियों में निर्धारित होम्योपैथिक दवा की कुछ बूंदें डाली जाती हैं. उनका कहना है कि चीनी की ये गोलियां दवा को लेना आसान बनाती हैं और मुंह में जाकर जल्दी घुल जाती हैं. डॉ. ठाकुर के अनुसार मरीज की बीमारी और लक्षणों के आधार पर दवा का चयन किया जाता है. उनका दावा है कि पिछले 18 सालों में उन्होंने त्वचा, हड्डियों और अन्य लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान कई मरीजों का इलाज किया है.
"मैंने छठी कक्षा में दांतों की समस्या के लिए होम्योपैथिक इलाज करवाया था. इलाज से फायदा मिलने के बाद मेरा होम्योपैथी पर विश्वास बना, जो आज तक कायम है. मैं कई सालों से डॉ. ठाकुर के क्लिनिक में आ रहा हूं और उनकी दवाइयों में 'जादू' जैसा असर महसूस होता है. होम्योपैथिक दवाइयां कई मामलों में एलोपैथिक दवाइयों की तुलना में सस्ती पड़ती हैं." - संजय कालिया शर्मा, स्थानीय निवासी
क्या है होम्योपैथी?
होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है. इसके प्रमुख सिद्धांतों में ‘समः समं शमयति’ यानी समान लक्षण पैदा करने वाले पदार्थ की अत्यंत कम मात्रा से इलाज करने का विचार शामिल है. जर्मनी के चिकित्सक सैमुअल हैनिमैन ने 18वीं सदी के अंत में होम्योपैथी को विकसित किया था. होम्योपैथी की दवाओं को लेकर अलग-अलग वैज्ञानिक मत और प्रमाण उपलब्ध हैं.
गठिया से पीड़ित महिला को मिला आराम
डॉ. आरएस ठाकुर ने बताया कि शिमला के तारा देवी क्षेत्र से सटे माहूनाग की एक महिला गठिया की समस्या से परेशान थीं. स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें चलने-फिरने में भी काफी परेशानी होती थी. उनके अनुसार करीब एक से दो साल के होम्योपैथिक इलाज के बाद महिला की स्थिति में काफी सुधार हुआ और वह दोबारा चलने-फिरने लगी.
कैंसर के मरीज को मिली राहत
ठियोग के एक व्यक्ति को कैंसर था. डॉ. ठाकुर के अनुसार बीमारी के दौरान उन्हें बार-बार पेशाब रुकने की समस्या होती थी और इसके लिए हर सप्ताह दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. होम्योपैथिक उपचार के दौरान उनकी पेशाब संबंधी परेशानी में कमी आई और बार-बार होने वाली प्रक्रिया से भी राहत मिली. हालांकि कैंसर के कारण करीब दो साल बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई.
"होम्योपैथी में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का प्रमाणित इलाज होने का दावा नहीं किया जा सकता. हालांकि इस दिशा में शोध जरूर चल रहे हैं." - डॉ. आरएस ठाकुर, होम्योपैथिक डॉक्टर
सोशल मीडिया पर ‘डॉक्टरों की दुकान’ खतरनाक
डॉ. आरएस ठाकुर ने सोशल मीडिया पर बिना मेडिकल जांच के इलाज और दवाइयां सुझाने के बढ़ते चलन पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि आज सोशल मीडिया पर कई लोग खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों को दवाइयां बता रहे हैं. बिना क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह और जांच के कोई भी दवा लेना नुकसानदायक हो सकता है. किसी अन्य व्यक्ति के सुझाव पर दवा लेना भी परेशानी बढ़ा सकता है.
प्रचार से होम्योपैथी की ओर बढ़ा लोगों का रुझान
डॉ. आरएस ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के जरिए होम्योपैथी का प्रचार काफी बढ़ा है. 18 साल के अनुभव में उन्होंने इस ओर बदलाव महसूस किया है. पहले उनके पास ज्यादातर पुराने मरीज आते थे, लेकिन अब होम्योपैथी में रुचि रखने वाले नए मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है. होम्योपैथी का प्रचार बढ़ने से लोगों का रुझान भी इस ओर बढ़ा है.
"आम धारणा है कि एलोपैथिक इलाज की तुलना में होम्योपैथिक दवाएं धीरे असर करती हैं, जबकि जटिल और पुरानी बीमारियों के इलाज में समय लग सकता है, लेकिन सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में मरीजों को होम्योपैथी से अपेक्षाकृत जल्दी राहत मिल सकती है. हालांकि किसी भी चिकित्सा पद्धति को पूरी तरह जोखिम-मुक्त मानकर दवा लेना उचित नहीं है. लंबे समय तक दवा लेने से पहले क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह जरूरी है." - डॉ. आरएस ठाकुर, होम्योपैथिक डॉक्टर
गलत दवा से त्वचा रोग, 2 साल के इलाज से सुधार का दावा
स्थानीय निवासी जसवंत लाल पिछले दो सालों से त्वचा संबंधी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं. उनका कहना है कि पेट की समस्या के लिए उन्होंने बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ले ली थी. इसके बाद शरीर पर गंभीर त्वचा संबंधी समस्या हो गई. महंगे इलाज के बावजूद उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिली. बाद में उन्होंने डॉ. ठाकुर से होम्योपैथिक इलाज शुरू करवाया. जसवंत लाल के अनुसार दो साल के इलाज के बाद बीमारी में काफी सुधार हुआ और अब शरीर पर सिर्फ माथे के पास थोड़ा निशान रह गया है.