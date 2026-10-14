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मीठी गोलियां और इलाज का ‘जादू’, 18 साल से मरीजों का भरोसा बने डॉ. आरएस ठाकुर

मीठी गोलियों से इलाज करते हैं डॉ. आरएस ठाकुर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मालरोड से सटे मिडल बाजार में एक ऐसा क्लिनिक है, जहां मरीजों को दी जाने वाली छोटी-छोटी मीठी गोलियां लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई हैं. मरीज इन्हें सिर्फ दवा नहीं, बल्कि इलाज के भरोसे के रूप में देखते हैं. पिछले करीब 18 सालों से होम्योपैथिक चिकित्सा कर रहे डॉ. आरएस ठाकुर के पास शिमला ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से मरीज पहुंचते हैं. कई मरीज तो सालों से उनके पास इलाज करवा रहे हैं और उनकी दवाइयों को ‘जादुई असर’ वाला बताते हैं.

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