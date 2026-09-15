स्विट्जरलैंड से पीएचडी करके लौटीं डॉ. रोहिणी घावरी: कहा- चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR दर्ज कराकर रहूंगी
डॉ. रोहिणी घावरी ने संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय के साथ हुई खास बातचीत में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 7:50 PM IST
लखनऊ: मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली डॉ. रोहिणी घावरी वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखती हैं. पढ़ाई में शुरू से ही बेहतर प्रदर्शन करने वाली रोहिणी को मध्य प्रदेश सरकार से पीएचडी के लिए करीब एक करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मिलने की बात सामने आई है.
इसके बाद वह स्विट्जरलैंड गईं, जहां उन्होंने करीब छह साल तक पढ़ाई की. रोहिणी का दावा है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में तीन बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है.
चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गंभीर आरोप: शुरुआती दौर में डॉ. रोहिणी घावरी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ी थीं. चंद्रशेखर आजाद वर्तमान में नगीना से सांसद हैं. रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनका शोषण किया. उनका कहना है कि उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन उनके अनुसार राजनीतिक प्रभाव के चलते मामला दर्ज नहीं किया गया.
छह साल बाद भारत लौटीं रोहिणी: स्विट्जरलैंड में करीब छह साल रहने के बाद डॉ. रोहिणी घावरी अब भारत लौट आई हैं. उनका कहना है कि वह उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेंगी. रोहिणी का दावा है कि वह किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR दर्ज कराकर रहेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि वह उनकी राजनीति को चुनौती देंगी.
बोलीं- बेटियों के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी: डॉ. रोहिणी घावरी का कहना है कि वह हर उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ेंगी जो बेटियों के साथ अन्याय करता है. उन्होंने कहा कि वह खुद इस तरह की स्थिति से गुजर चुकी हैं और नहीं चाहतीं कि देश की किसी दूसरी बेटी को भी ऐसा दर्द झेलना पड़े. रोहिणी के मुताबिक, अपने लिए शुरू की गई लड़ाई अब दूसरी बेटियों के अधिकारों की लड़ाई भी बन गई है. उनका कहना है कि वह इसी जज्बे के साथ हर पीड़ित बेटी की आवाज उठाएंगी.
निशु आजाद मामले का भी उठाया: रोहिणी ने निशु आजाद से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जब घटना हुई थी, तब चंद्रशेखर आजाद पहले क्यों सामने नहीं आए. उनका आरोप है कि बाद में राजनीतिक लाभ लेने के लिए वह मामले में सक्रिय हुए. रोहिणी ने कहा कि जब पीड़ित लड़की और उसके पिता घटना को लेकर मदद की मांग कर रहे थे, तब नेताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था. उन्होंने सवाल किया कि अगर पीड़ित की मदद करनी थी तो शुरुआत में ही ऐसा क्यों नहीं किया गया.
वाल्मीकि समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग: डॉ. रोहिणी घावरी ने कहा कि अगर उनके समाज और समर्थकों का साथ मिलता है तो वह चुनावी राजनीति में भी उतरने के लिए तैयार हैं. उन्होंने अपील की कि वाल्मीकि समाज अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करे. रोहिणी का कहना है कि वह खुद चुनाव लड़कर समाज की आवाज उठाना चाहेंगी. उनका जोर खास तौर पर वाल्मीकि समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर है.
आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन: रोहिणी घावरी ने आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन किया है. उनका कहना है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे गरीब और वंचित परिवारों तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने सफाई कर्मचारियों के परिवारों समेत अलग-अलग वंचित समुदायों को आरक्षण का लाभ मिलने की जरूरत बताई. उनके मुताबिक आरक्षण का फायदा कुछ सीमित समूहों तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचना चाहिए.
बोलीं- गरीब परिवारों तक पहुंचे आरक्षण का लाभ: रोहिणी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी अवसर मिल रहे हैं और इसी तरह वंचित परिवारों के लिए भी व्यवस्था अधिक प्रभावी होनी चाहिए. उनका मानना है कि आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देना है, जो लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्गीकरण से गरीब और वंचित परिवारों को शिक्षा तथा रोजगार में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. वह आरक्षण व्यवस्था में अधिक व्यापक हिस्सेदारी की मांग कर रही हैं.
अखिलेश यादव से भी संपर्क का दावा: डॉ. रोहिणी घावरी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से संपर्क और मुलाकात की बात कही है. उनका कहना है कि वह अखिलेश यादव से आगे भी मुलाकात करेंगी. रोहिणी की मांग है कि उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज को विधानसभा में पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले. उन्होंने 10 विधानसभा सीटों पर वाल्मीकि समाज के उम्मीदवारों को मौका देने की मांग रखी है.
समर्थन के बदले रखीं अपनी मांगें: रोहिणी का कहना है कि अगर अखिलेश यादव उनकी मांगों से सहमत होते हैं तो वह अपने समाज के लोगों के बीच जाकर उनके साथ काम कर सकती हैं. उन्होंने दावा किया कि वंचित समाज का करीब 10 प्रतिशत वोट चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है. उनका कहना है कि राजनीतिक दलों को वाल्मीकि समाज के मुद्दों, आरक्षण में वर्गीकरण और सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर समर्थन नहीं मिलने पर वह ऐसे नेता का समर्थन नहीं करेंगी.
18 सितंबर को मामले की सुनवाई: डॉ. रोहिणी घावरी ने बताया कि उनके मामले में 18 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है. उन्होंने अपील की कि उनके मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. रोहिणी ने कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना है और मामले को कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जाना चाहिए. उन्होंने न्यायपालिका से निष्पक्ष तरीके से न्याय मिलने की उम्मीद जताई.
कौन हैं डॉ. रोहिणी घावरी: डॉ. रोहिणी घावरी मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं और दलित समाज से आती हैं. उनके पिता के सीवेज वर्कर होने की जानकारी रोहिणी ने साझा की है. उन्होंने स्विट्जरलैंड के जिनेवा से पीएचडी पूरी की है और उन्हें पीएचडी के लिए करीब एक करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मिलने का दावा है. वह खुद को शिक्षाशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं.
संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व का दावा: रोहिणी के मुताबिक वह संयुक्त राष्ट्र में तीन बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. शुरुआती दौर में वह चंद्रशेखर आजाद के साथ आजाद समाज पार्टी से जुड़ी थीं. बाद में दोनों के बीच राजनीतिक और व्यक्तिगत मतभेद सामने आए और दोनों अलग हो गए. अब रोहिणी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ खुलकर राजनीतिक और कानूनी मोर्चा खोलने की बात कह रही हैं.
आरोपों पर चंद्रशेखर आजाद का पक्ष सामने नहीं आया: डॉ. रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर शोषण और FIR दर्ज नहीं होने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि वह लंबे समय से इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए प्रयास कर रही हैं. अब भारत लौटने के बाद उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है. चंद्रशेखर आजाद की ओर से इन आरोपों पर इस रिपोर्ट के तैयार होने तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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