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'अचानक हाथ–पैर हिलना कोई दैवीय शक्ति नहीं, एपिलेप्सी है, इसका इलाज संभव': डॉ सुरेखा

IANCON 2026 का उद्घाटन करते अतिथि ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी (IAN) की 33वीं वार्षिक राष्ट्रीय कांफ्रेंस IANCON 2026 में एपिलेप्सी बीमारी को लेकर चर्चा हुई. इस पांच दिवसीय कांफ्रेंस में देश के अलग–अलग राज्यों से आए मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. इस मौके पर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ आरके सुरेखा ने बताया कि कई बार अचानक किसी व्यक्ति के हाथ और पैर कांपने लगते हैं. ग्रामीण इलाकों में इसे माना जाता है कि व्यक्ति में कोई दैवीय शक्ति आ गई. जबकि यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसॉर्डर होता है.