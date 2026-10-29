'अचानक हाथ–पैर हिलना कोई दैवीय शक्ति नहीं, एपिलेप्सी है, इसका इलाज संभव': डॉ सुरेखा
डॉ सुरेखा का कहना है कि एपिलेप्सी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है.
Published : October 29, 2026 at 9:07 PM IST
जयपुर: इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी (IAN) की 33वीं वार्षिक राष्ट्रीय कांफ्रेंस IANCON 2026 में एपिलेप्सी बीमारी को लेकर चर्चा हुई. इस पांच दिवसीय कांफ्रेंस में देश के अलग–अलग राज्यों से आए मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. इस मौके पर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ आरके सुरेखा ने बताया कि कई बार अचानक किसी व्यक्ति के हाथ और पैर कांपने लगते हैं. ग्रामीण इलाकों में इसे माना जाता है कि व्यक्ति में कोई दैवीय शक्ति आ गई. जबकि यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसॉर्डर होता है.
एपिलेप्सी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी : न्यूरोलॉजिस्ट डॉ आरके सुरेखा ने बताया कि कई बार इसे छूत की बीमारी भी मान लिया जाता है. जबकि वह व्यक्ति एपिलेप्सी बीमारी से पीड़ित होता है. डॉ सुरेखा का कहना है कि एपिलेप्सी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है. इसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों में असामान्यता के कारण मरीज को बार-बार दौरे पड़ सकते हैं. कई बार दौरे के दौरान मरीज बेहोश हो जाता है. हाथ-पैरों में झटके आने लगते हैं या कुछ समय के लिए आसपास के प्रति उसकी प्रतिक्रिया बंद हो जाती है.
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किसी भी उम्र में हो सकती है यह बीमारी : एपिलेप्सी किसी भी उम्र में हो सकती है. इसके पीछे मस्तिष्क में चोट, संक्रमण, स्ट्रोक, आनुवंशिक कारण या अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं. डॉ आर के सुरेखा का कहना है कि अधिकांश मरीजों में नियमित दवाओं से दौरों को नियंत्रित किया जा सकता है और इसका इलाज थोड़ा लम्बा है. लेकिन मरीज कुछ सालो में पूरी तरह ठीक हो जाता है. समय पर पहचान, नियमित उपचार और जागरूकता से एपिलेप्सी से पीड़ित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है.
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इन बीमारियों पर भी चर्चा : कांफ्रेंस में न्यूरो-ऑटोलॉजी एवं वर्टिगो, न्यूरोमॉड्यूलेशन, बोटुलिनम टॉक्सिन, पोस्ट-स्ट्रोक स्पास्टिसिटी, न्यूरो-सोनोलॉजी, डिमेंशिया, इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी, पॉलीसोम्नोग्राफी, स्लीप EEG, पेल्विक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और न्यूरो-ऑफ्थैल्मोलॉजी जैसे विषयों पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए गए. न्यूरो-ऑटोलॉजी एवं वर्टिगो सत्र में डॉ अजय वत्स और अन्य विशेषज्ञों ने चक्कर आने की समस्या के निदान एवं उपचार में उपयोगी विभिन्न मैन्यूवर्स का प्रदर्शन किया.
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न्यूरोमॉड्यूलेशन सत्र में डॉ गुहान राममूर्ति ने ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (TMS) पर व्याख्यान दिया. उन्होंने न्यूरोलॉजिकल विकारों के उपचार में इस तकनीक की भूमिका और आधुनिक न्यूरोमॉड्यूलेशन पद्धतियों की जानकारी दी. इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी सत्र में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टॉमी की प्रक्रिया समझाई गई. विशेषज्ञों ने बताया कि एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के चयनित मरीजों में अवरुद्ध मस्तिष्कीय रक्त वाहिकाओं को खोलने और रक्त प्रवाह बहाल करने के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो सकती है.