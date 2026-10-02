IAS छोड़ने वाले डॉ. राकेश वर्मा कांग्रेस में शामिल, बोले- ब्यूरोक्रेट को पता होता है किस पार्टी का क्या है भविष्य
22 साल की प्रशासनिक सेवा से VRS लेने वाले IAS डॉ. राकेश वर्मा ने राजनीति में उतर गए है. उन्होंने अपनी प्लानिंग पर बात की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 6:59 PM IST
लखनऊ : प्रशासनिक सेवा में 22 साल तक विभिन्न पदों पर रहने के बाद IAS डॉ. राकेश वर्मा ने वर्ष 2020 में शैक्षिक सेवानिवृत्ति ले ली. 22 सालों में उन्होंने सिस्टम को करीब से देखा. 1997 में PCS अधिकारी बने.
साल 2013 में प्रमोट होकर यूपी कैडर के IAS बन गए. अब उन्होंने राजनीति के मैदान में किस्मत आजमाने के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है. ईटीवी भारत ने पूर्व IAS डॉ. राकेश वर्मा से बातचीत की और उनकी प्लानिंग जानी.
सवाल: 2020 में वीआरएस ले लिया, आपका प्रशासनिक अनुभव कैसा रहा. क्या सिस्टम वाकई करप्ट है?
जवाब: हमारा प्रशासनिक अनुभव मिक्सड रहा है. दिक्कत ये आ रही है कि जो साइकोलॉजिकल है, जो सोसाइटी का रिवॉर्ड सिस्टम है और जो पनिशमेंट सिस्टम है अब वह सिस्टम करप्ट को रिवॉर्ड दे रहा है और जो आदमी ठीक से कम कर रहा है उसको पनिश कर रहा है. यह सरकार बदलने का तो मुद्दा है ही, यह व्यवस्था बदलने का मुद्दा है, क्योंकि जो सरकारें आ रही हैं वह अफसरों की गुलाम बनी हुई लग रही हैं.
सवाल: वीआरएस के पीछे मुख्य वजह क्या रही. आपको सिस्टम में घुटन महसूस हो रही थी?
जवाब: इस्तीफे या वीआरएस की जो चिट्ठी लिखी जाती है अगर किसी को नाटक नहीं करना हो तो उसमें व्यक्तिगत कारण ही लिखा जाता है, क्योंकि कभी भी जो वीआरएस या इस्तीफा होता है उसमें कोई शर्त नहीं हो सकती. कई IAS अधिकारी ऐसे हैं जो इस्तीफे का नाटक करते हैं. उनको इस्तीफा नहीं देना है. उनको इस्तीफे का नाटक करना है, जिसको इस्तीफा देना होता है वह चुपचाप वीआरएस लेकर किनारे हो जाता है.
ऐसा नहीं कि मैं यहां पत्रकारों को नहीं जानता था या मेरे पास फोन नहीं आए कि आपने वीआरएस क्यों लिया? लेकिन मैं इसको पॉलिटिसाइज या पब्लिसाइज नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह सिस्टम जो है उसको भी यूज करता, इसलिए जो ठीक लोग हैं वह बिना नाटक नौटंकी के इस्तीफा या वीआरएस देते हैं.
सवाल: IAS दिव्या मित्तल ने भी इस्तीफा दिया है. राजनीति करेंगी, लेकिन किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं जाएंगी?
जवाब: इसके बारे में तो वही बता सकती हैं. किसी दल के बैनर के बजाय राजनीति करना इतना आसान तो है नहीं. आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी दल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी. हम पढ़े-लिखे आदमी हैं तो दल में क्यों न जगह बनाएं? हम क्यों अलग से अपना दल बनाने की बात कर रहे हैं. हम तो इस सिस्टम को जब चेंज करना चाहते हैं, तो इस सिस्टम के ऊपर आएंगे तो अपनी मेहनत से आएंगे.
सवाल: कई ब्यूरोक्रेट्स वीआरएस या रिटायर होने पर राजनीति शुरू की. पार्टी बनाई तो फेल हो गए. क्या सोचकर कांग्रेस को चुना?
जवाब: कांग्रेस को इसलिए चुना क्योंकि हमारी लड़ाई तो सामंतवाद से है, मनुवाद से है. हम संविधान की तरफ हैं तो राहुल गांधी कहते हैं कि वह संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमने कांग्रेस का चुनाव किया. अगर सामाजिक न्याय की बात करनी है तो सामाजिक न्याय में तो आपको संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा.
सवाल: आपने जब राहुल गांधी से मुलाकात की थी तो एक पुस्तक भेंट की थी, उस पुस्तक में ऐसा खास क्या है?
जवाब: ये पुस्तक हिंदी की नॉवेल है और नॉवेल मैं बिना गमछा पहने लिखता हूं और हिंदी भी बोलता हूं. क्योंकि कई हिंदी के बड़े-बड़े एंकर हैं. हमें समझ नहीं आता की गमछा क्यों पहने रहते हैं? हिंदी बोलते हुए गमछा पहनने से अगर अच्छी हिंदी निकलती तो बात कुछ और होती. उस नॉवेल की बात करें तो उसमें यह बताया गया है कि जो आदमी सच्चाई की राह पर चलता है तो उसको ट्रोल किया जाता है.
यह आज से नहीं यह पुराने से चला आ रहा है. बहुत प्राचीन काल से ही यह चला आ रहा है. जो सही बात करता है उसे ट्रोल किया जाता है. आज सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है. पहले दूसरी तरह से ट्रॉल किया जाता था. यही उस नॉवेल का सार है.
सवाल: राहुल गांधी की छवि लगातार सुधार रही है. क्या उसका भी जिक्र इस पुस्तक में है?
जवाब: मैंने यह पुस्तक 2022 में लिखी थी. मुझे मालूम था कि राहुल गांधी की छवि सुधरेगी. हम लोग मौसम वैज्ञानिक लोग हैं. रामविलास पासवान को हम ही लोग बताते हैं. हालांकि लोग नेताओं को मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन असली मौसम वैज्ञानिक ब्यूरोक्रेट होते हैं जो नेताओं को बताते हैं मौसम विज्ञान के बारे में, वह ब्यूरोक्रेट ही होते हैं.
सवाल: कोई तो ख्वाहिश लेकर आप आए होंगे कि क्या बनना है?
जवाब: जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, तो आदमी जब पैदा होता है और जब मरता है और करने के बाद भी पॉलिटिक्स होती है. राजनीतिक दल में भी पॉलिटिक्स होगी. हम पॉलिटिक्स से भागने वाले लोग थोड़े हैं. हमने तो एक कदम पीछे लिया है. अभी हमने नौकरी छोड़ी है, तेवर नहीं छोड़ा है. देखा जाएगा राजनीति में क्या होता है. अब हमारे पास खोने को कुछ है नहीं.
सवाल: सिंगापुर से पब्लिक पॉलिसी में डिग्री है. कांग्रेस की तरफ कैसे पब्लिक का रुख मोड़ेंगे?
जवाब: आज जो सबसे बड़ी लड़ाई है वह संविधान की है. जिस तरह से अफसर द्वारा चोरी की जा रही है. ज्ञानेश गुप्ता द्वारा चोरी की जा रही है. जो चोरी कर रहा है उसको इम्यूनिटी प्रदान की जा रही है. यह जो सारी लड़ाई है यह सिस्टम को बदलने की लड़ाई है. आम आदमी को तभी कुछ हासिल होगा जब सिस्टम को बदला जाएगा. इसमें जनता की आवाज सुनी जाएगी.
सवाल: कोर्ट ने कहा है, पुलिस जांच में एजेंडा चलाती है. क्या आप मानते हैं कि पुलिस ऐसा काम करती है?
जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं वह सही ही उठाए होंगे. यूपी पुलिस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं. यूपी पुलिस तो इस समय भावनात्मक के ऊपर ज्यादा काम कर रही है न कि क्राइम के ऊपर. उसी के ऊपर काम हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े कर रहा है.
सवाल: आप कई दिव्यांग बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं. यह विचार कब आया?
जवाब: जहां सरकार नहीं पहुंचती है वहां हम पहुंचना चाहते हैं. जो बड़े-बड़े माफिया किंग हैं उनसे हमारी जब बात होती है तो वे यह बात कहते हैं कि हमको लोग इसलिए मानते हैं कि हम वहां पहुंचते हैं, जहां सरकार नहीं पहुंचती है. उसी तर्ज पर अब हम चाहते हैं कि सरकार जहां नहीं पहुंचती है वहां पर पढ़े लिखे लोग पहुंचें.
सवाल: सीएम कहते हैं यूपी से माफिया बाहर चले गए हैं. आपको क्या लगता है?
जवाब: यह तो पुलिस बताएगी. कोर्ट पुलिस पर सवाल उठा रही है, लेकिन एक्शन नहीं ले रही है. इस देश में सभी लोग ज्ञान बांट रहे हैं. किसी का काम ज्ञान बांटना नहीं है. जो प्रोफेसर हैं वह नेतागिरी कर रहे हैं. अफसर ज्ञान बांट रहा है, जबकि उसे काम करना चाहिए. अब एक्शन का टाइम है. अकाउंटबिल्टी का टाइम है.
सवाल: यूजीसी रोलबैक के मुद्दे पर पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया. क्या लगता है राजनीति में सफल हो पाएंगे?
जवाब: अब यह तो वह जानें उनकी राजनीति जाने. उसमें हम क्या कहेंगे. ऐसे बहुत लोग आते जाते रहते हैं. यह समंदर है. अभी हमारी राजनीति में कुछ बनने की इच्छा नहीं है. जब बनना चाहेंगे, बन जाएंगे.
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