आगरा IMA में सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित; इनको मिली अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी, देखिए सूची
नामांकन के बाद योग्य प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जा चुका है, जिसमें सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 12:11 PM IST
आगरा: आगरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की शाखा के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव इस बार नहीं होंगे. नामांकन के बाद योग्य प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जा चुका है, जिसमें सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं. अंतिम सूची में क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ और अब-तक सचिव पद पर काम कर रहे डॉ. रजनीश कुमार मिश्रा निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं.
इसके साथ ही उपाध्यक्ष के दो पदों के लिए भी डॉ. एलके गुप्ता और डॉ. शमशेर सिंह ने पर्चा भरा था. इसलिए यह दोनों भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. सचिव के एकमात्र पद पर डॉ. मुकेश भारद्वाज निर्वाचित हुए हैं. कोषाध्यक्ष अब डॉ. करन रावत निर्विरोध चुन लिए गए हैं.
बता दें कि आईएमए आगरा की शाखा में 1748 सदस्य डॉक्टर हैं. शाखा में 109 पदों के लिए चुनाव प्रस्तावित था, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 सितंबर तक चली. नामांकन की जांच के बाद आईएमए चुनाव प्रभारी व आईएमए आगरा प्रेसिडेंट डॉ. पंकज नगायच ने बताया कि अब प्रत्याशियों की सूची जारी की है.
20 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं. इस बारे में 109 पदों के लिए 52 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिससे कई पदों पर निविर्रोध निर्वाचन तय है. आईएमए आगरा शाखा के पदाधिकारियों के लिए 27 सितंबर को आईएमए भवन पर 1748 मतदाताओं को मतदान करना था.
डॉ. हरेंद्र गुप्ता होंगे नए अध्यक्ष: बता दें कि बीते साल के चुनाव में आईएमए आगरा के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित डॉ. हरेद्र गुप्ता रहे थे, जो अब नई कार्यकारिणी के शपथ लेने के बाद अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे. जबकि मौजूदा अध्यक्ष डॉ. पंकज नगायच का कार्यकाल पूरा हो जाएगा. ऐसे ही डॉ. हरेंद्र गुप्ता का कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष निर्वाचित डॉ. रजनीश कुमार मिश्रा कमान संभालेंगे.
इन पदों के लिए आए बेहद कम आवेदन: मेंबर वर्किंग कमेटी, सेंट्रल कौंसिल मेंबर समेत अन्य के पदों के लिए बेहद कम आवेदन आए हैं. इसलिए इन सभी को भी चुन लिया गया है. इस बार सिर्फ आईएमए एएमएस के एक पद के लिए डॉ. सीआर रावत और डॉ. योगेश सिंघल मैदान में हैं. इस बारे में डॉक्टरों का कहना है कि इनमें से एक के चुने जाने के प्रयास किए जा रहे हैं. जिससे चुनाव की जरूरत नहीं रहेगी.
ये रहे नए पदाधिकारी
- अध्यक्ष निर्वाचितः डॉ. रजनीश कुमार मिश्रा
- उपाध्यक्ष (दो पद): डॉ. एलके गुप्ता, डॉ. शमशेर सिंह
- सचिव : डॉ. मुकेश भारद्वाज
- संयुक्त सचिव (दो पद): डॉ. अनुभव गोयल, डॉ. रेखा रानी
- कोषाध्यक्ष: डॉ. करन रावत
- स्टेट सेक्रेटरी आईएमए एएमएस: डॉ. संतोष कुमार
- मेंबर वर्किंग कमेटी: डॉ. अभिनव मित्तल, डॉ. अनग उपाध्याय, डॉ. अनुरजन गुप्ता, डॉ. अश्विनी यादव, डॉ. गायत्री गुप्ता, डॉ. जितेंद्र चौधरी, डॉ. मानवेंद्र शर्मा, डॉ. मोहन भटनागर, डॉ. पंचशील आर शर्मा, डॉ. पंकज विस्वास, डॉ. पारुल अग्रवाल, डॉ. प्रभात अग्रवाल, डॉ. प्रदीप साने, डॉ. रामनिवास शर्मा, डॉ. रवेद्र प्रतिहार, डॉ.रेखा रानी, डॉ. शिप्रा गुप्ता.
- मेंबर सेंट्रल कौंसिल: डॉ. अनुराग गुप्ता, डॉ. आरके कंचन, डॉ. शरद गुप्ता, डॉ. सुधीर धाकरे, डॉ.
सुरेश कुशवाह.
- चेयरमैन आईएमए-एएमएस: डॉ. सीआर रावत, डॉ. योगेश सिंघल