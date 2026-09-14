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आगरा IMA में सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित; इनको मिली अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी, देखिए सूची

आईएमए ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: आगरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की शाखा के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव इस बार नहीं होंगे. नामांकन के बाद योग्य प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जा चुका है, जिसमें सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं. अंतिम सूची में क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ और अब-तक सचिव पद पर काम कर रहे डॉ. रजनीश कुमार मिश्रा निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं. इसके साथ ही उपाध्यक्ष के दो पदों के लिए भी डॉ. एलके गुप्ता और डॉ. शमशेर सिंह ने पर्चा भरा था. इसलिए यह दोनों भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. सचिव के एकमात्र पद पर डॉ. मुकेश भारद्वाज निर्वाचित हुए हैं. कोषाध्यक्ष अब डॉ. करन रावत निर्विरोध चुन लिए गए हैं.



बता दें कि आईएमए आगरा की शाखा में 1748 सदस्य डॉक्टर हैं. शाखा में 109 पदों के लिए चुनाव प्रस्तावित था, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 सितंबर तक चली. नामांकन की जांच के बाद आईएमए चुनाव प्रभारी व आईएमए आगरा प्रेसिडेंट डॉ. पंकज नगायच ने बताया कि अब प्रत्याशियों की सूची जारी की है.