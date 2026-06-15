रांची विश्वविद्यालय को मिला नया कुलसचिव, अनुकंपा के आधार पर आठ लोगों को मिली नौकरी
रांची विश्वविद्यालय में डॉ. राजकुमार शर्मा ने नये कुलसचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है.
Published : June 15, 2026 at 8:18 PM IST
रांची: आरयू के लिए सोमवार का दिन कई मायनों में विशेष और ऐतिहासिक रहा. एक ओर डॉ. राजकुमार शर्मा ने विश्वविद्यालय के नए कुलसचिव (रजिस्ट्रार) के रूप में पदभार ग्रहण किया. वही दूसरी ओर विश्वविद्यालय के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए. इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में उत्साह और सकारात्मक माहौल देखने को मिला.
आठ दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को मिला नियुक्ति पत्र
पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. राजकुमार शर्मा को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं. डॉ. राजकुमार शर्मा के लिए यह दिन इसलिए भी खास रहा क्योंकि उन्होंने अपने कार्यभार संभालने के साथ ही विश्वविद्यालय के आठ दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके परिवारों को नई उम्मीद और सहारा प्रदान किया है.
नियुक्ति पत्र मिलने के बाद लाभुकों के खिले चेहरे
अनुकंपा नियुक्ति के तहत नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में दिवंगत कर्मचारियों के बेटे और बेटियां शामिल हैं. लंबे समय से नौकरी की इंतजार कर रहे इन परिवारों के सदस्यों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. नियुक्ति पत्र मिलने के बाद लाभुकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है.
लाभुकों ने जताया विश्वविद्यालय के प्रति आभार
नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली अर्जिता राज ने कहा कि यह अवसर उनके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ निभाएंगी. वही अभिषेक ने भी विश्वविद्यालय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि नौकरी मिलने से परिवार को बड़ी राहत मिली है और वह पूरी लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे.
नियुक्त कर्मियों को ईमानदारी, समर्पण तथा मेहनत के साथ योगदान देने की जरूरत
कार्यक्रम के दौरान कुलसचिव डॉ. राजकुमार शर्मा ने खुद लाभुकों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा एक बड़ी जिम्मेदारी है और सभी नियुक्त कर्मियों को ईमानदारी, समर्पण तथा मेहनत के साथ विश्वविद्यालय के कार्यों में योगदान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बनने वाले सभी नए कर्मियों से संस्थान को काफी उम्मीदें हैं.
प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में बेहतर होगा काम
डॉ. राजकुमार शर्मा ने यह भी कहा कि रांची विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय के लंबित मामलों और पेंडिंग कार्यों के त्वरित निष्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके.
उल्लेखनीय है कि डॉ. राजकुमार शर्मा इससे पहले रांची विश्वविद्यालय में डीएसडब्ल्यू (डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर) के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा वे डोरंडा कॉलेज के प्राचार्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. शिक्षा और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए विश्वविद्यालय समुदाय को उनसे काफी उम्मीदें हैं.
कुलसचिव के रूप में पदभार ग्रहण और आठ आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरण जैसे दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों ने इस दिन को रांची विश्वविद्यालय के लिए यादगार बना दिया. विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल प्रभावित परिवारों को संबल मिलेगा बल्कि संस्थान में सकारात्मक कार्य संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा.
नियुक्ति सूची
- विशाल कुमार (एलडीसी) – डीएसडब्ल्यू सेक्शन, रांची विश्वविद्यालय
- कुमार पराग (एलडीसी) – केसीबी कॉलेज, बेड़ो
- अभिषेक (एलडीसी) – एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची
- रोहित कुमार (एलडीसी) – रांची वीमेंस कॉलेज, रांची
- मिट्ठू प्रामाणिक (एलडीसी) – पीपीके कॉलेज, बुंडू
- अशिवन केरकेट्टा (प्योन) – सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा
- अर्जिता राज (प्योन) – जेएन कॉलेज, धुर्वा
- मुनी देवी (प्योन) – मारवाड़ी कॉलेज, रांची
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