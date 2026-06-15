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रांची विश्वविद्यालय को मिला नया कुलसचिव, अनुकंपा के आधार पर आठ लोगों को मिली नौकरी

आरयू में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र बांटे गए ( Etv Bharat )

रांची: आरयू के लिए सोमवार का दिन कई मायनों में विशेष और ऐतिहासिक रहा. एक ओर डॉ. राजकुमार शर्मा ने विश्वविद्यालय के नए कुलसचिव (रजिस्ट्रार) के रूप में पदभार ग्रहण किया. वही दूसरी ओर विश्वविद्यालय के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए. इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में उत्साह और सकारात्मक माहौल देखने को मिला.

आठ दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को मिला नियुक्ति पत्र

पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. राजकुमार शर्मा को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं. डॉ. राजकुमार शर्मा के लिए यह दिन इसलिए भी खास रहा क्योंकि उन्होंने अपने कार्यभार संभालने के साथ ही विश्वविद्यालय के आठ दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके परिवारों को नई उम्मीद और सहारा प्रदान किया है.

आरयू में नये कुलसचिव ने संभाला पद (Etv Bharat)

नियुक्ति पत्र मिलने के बाद लाभुकों के खिले चेहरे

अनुकंपा नियुक्ति के तहत नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में दिवंगत कर्मचारियों के बेटे और बेटियां शामिल हैं. लंबे समय से नौकरी की इंतजार कर रहे इन परिवारों के सदस्यों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. नियुक्ति पत्र मिलने के बाद लाभुकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है.

लाभुकों ने जताया विश्वविद्यालय के प्रति आभार

नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली अर्जिता राज ने कहा कि यह अवसर उनके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ निभाएंगी. वही अभिषेक ने भी विश्वविद्यालय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि नौकरी मिलने से परिवार को बड़ी राहत मिली है और वह पूरी लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

नियुक्त कर्मियों को ईमानदारी, समर्पण तथा मेहनत के साथ योगदान देने की जरूरत