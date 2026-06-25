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CID जांच के बाद रिम्स के निदेशक पद से डॉ. राजकुमार का इस्तीफा, डॉ डीके सिन्हा को मिला प्रभार

रांचीः झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बुधवार को CID की कार्रवाई के बाद गुरुवार को डॉ राजकुमार ने संस्थान के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया.

विभागीय मंत्री इरफान अंसारी के अनुमोदन के बाद उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया गया है. उनकी जगह रिम्स में सर्जरी के प्राध्यापक डॉ दीपेंद्र कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निदेशक रिम्स का प्रभार दे दिया गया है. इस बाबत स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

मीडिया के सवालों से बचते रहे डॉ. राजकुमार

दिलचस्प बात यह है कि डॉ. राजकुमार के निदेशक पद से इस्तीफे की चर्चा दिनभर होती रही लेकिन वे इस मसले पर मीडिया से बातचीत करने से बचते रहे. इस दौरान रिम्स के प्रो. डीआर शिशिर कुमार ने इतना जरूर कहा कि रिम्स में सीआईडी की एंट्री से वे काफी आहत हैं और इस्तीफे को लेकर मन बना रहे हैं. खास बात है कि इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्री भी मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचते रहे. लेकिन शाम 6:00 बजे के करीब उन्होंने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत के दौरान स्पष्ट किया की डॉक्टर राजकुमार का इस्तीफा आ चुका है.

जांच के लिए सीआईडी की दो टीम पहुंची थी रिम्स

दरअसल, 24 जून को अपराध अनुसंधान विभाग (CID) की दो अलग-अलग टीमें रिम्स पहुंची थीं। इन टीमों में चार डीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल थे. जांच का केंद्र वर्ष 2025 में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुए एमबीबीएस नामांकन और संस्थान में सफाई कार्य से जुड़े टेंडर में कथित अनियमितताओं के आरोप रहे.