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CID जांच के बाद रिम्स के निदेशक पद से डॉ. राजकुमार का इस्तीफा, डॉ डीके सिन्हा को मिला प्रभार

CID जांच के बाद रिम्स के निदेशक पद से डॉ. राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है.

Dr. Rajkumar resigns as RIMS Director following CID probe in Ranchi
रिम्स रांची (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 7:22 PM IST

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रांचीः झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बुधवार को CID की कार्रवाई के बाद गुरुवार को डॉ राजकुमार ने संस्थान के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया.

विभागीय मंत्री इरफान अंसारी के अनुमोदन के बाद उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया गया है. उनकी जगह रिम्स में सर्जरी के प्राध्यापक डॉ दीपेंद्र कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निदेशक रिम्स का प्रभार दे दिया गया है. इस बाबत स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

Dr. Rajkumar resigns as RIMS Director following CID probe in Ranchi
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

मीडिया के सवालों से बचते रहे डॉ. राजकुमार

दिलचस्प बात यह है कि डॉ. राजकुमार के निदेशक पद से इस्तीफे की चर्चा दिनभर होती रही लेकिन वे इस मसले पर मीडिया से बातचीत करने से बचते रहे. इस दौरान रिम्स के प्रो. डीआर शिशिर कुमार ने इतना जरूर कहा कि रिम्स में सीआईडी की एंट्री से वे काफी आहत हैं और इस्तीफे को लेकर मन बना रहे हैं. खास बात है कि इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्री भी मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचते रहे. लेकिन शाम 6:00 बजे के करीब उन्होंने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत के दौरान स्पष्ट किया की डॉक्टर राजकुमार का इस्तीफा आ चुका है.

जांच के लिए सीआईडी की दो टीम पहुंची थी रिम्स

दरअसल, 24 जून को अपराध अनुसंधान विभाग (CID) की दो अलग-अलग टीमें रिम्स पहुंची थीं। इन टीमों में चार डीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल थे. जांच का केंद्र वर्ष 2025 में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुए एमबीबीएस नामांकन और संस्थान में सफाई कार्य से जुड़े टेंडर में कथित अनियमितताओं के आरोप रहे.

Dr. Rajkumar resigns as RIMS Director following CID probe in Ranchi
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

रिम्स प्रबंधन के अनुसार, पहली टीम ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुए नामांकन मामले की जांच की. वहीं दूसरी टीम ने सफाई कार्य के लिए जारी निविदा प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की पड़ताल की.

सीआईडी की टीम ने बुधवार को की थी पूछताछ

जांच के दौरान CID अधिकारियों ने रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार, डीन, चिकित्सा अधीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी ली. जांच पूरी होने के बाद टेंडर से जुड़े अभिलेखों की प्रतियां अपने साथ ले गई. इसके अलावा तीन एमबीबीएस छात्रों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां भी जांच के लिए जब्त की गईं.

पहले भी रद्द हो चुका है नामांकन

बता दें कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांकन के एक मामले में रिम्स प्रशासन पहले ही एमबीबीएस की एक छात्रा और बीडीएस की एक छात्रा का नामांकन रद्द कर चुका है. जिला प्रशासन स्तर पर हुई जांच में दोनों के जाति प्रमाण पत्र अवैध और असत्य पाए गए थे.

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