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कांग्रेस नेता और हिमाचल महिला आयोग की सदस्य का निधन, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. राज धीमान का आकस्मिक निधन हो गया. इससे उनके गृह क्षेत्र नादौन और परिवार में शोक की लहर है. डॉ. राज धीमान कांग्रेस की कार्यकर्ता थीं और उन्होंने लंबे समय तक संगठन के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया. डॉ. राज धीमान वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य थींं. इससे पहले वो जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी थीं. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया.

डॉ. राज धीमान नादौन विधानसभा क्षेत्र के कश्मीर गांव की रहने वाली थीं और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहीं थी. अचानक कल रात उनका निधन हो गया. डॉ. राज धीमान के पति किशोर धीमान चिकित्सक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. परिवार में उनका एक बेटा और एक बेटी हैं और दोनों विवाहित हैं. उनके अचानक निधन की खबर से परिवार, रिश्तेदारों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नादौन क्षेत्र के लोगों में शोक का माहौल है. विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उनके निधन पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इसे समाज और क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति बताया है.