कांग्रेस नेता और हिमाचल महिला आयोग की सदस्य का निधन, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर
डॉ. राज धीमान का आकस्मिक निधन पर सीएम सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने इसे बड़ी क्षति बताया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 1:06 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 1:15 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. राज धीमान का आकस्मिक निधन हो गया. इससे उनके गृह क्षेत्र नादौन और परिवार में शोक की लहर है. डॉ. राज धीमान कांग्रेस की कार्यकर्ता थीं और उन्होंने लंबे समय तक संगठन के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया. डॉ. राज धीमान वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य थींं. इससे पहले वो जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी थीं. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया.
डॉ. राज धीमान नादौन विधानसभा क्षेत्र के कश्मीर गांव की रहने वाली थीं और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहीं थी. अचानक कल रात उनका निधन हो गया. डॉ. राज धीमान के पति किशोर धीमान चिकित्सक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. परिवार में उनका एक बेटा और एक बेटी हैं और दोनों विवाहित हैं. उनके अचानक निधन की खबर से परिवार, रिश्तेदारों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नादौन क्षेत्र के लोगों में शोक का माहौल है. विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उनके निधन पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इसे समाज और क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति बताया है.
सीएम सुक्खू ने जताया दुख
उनके निधन पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों ने गहरा दुःख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉ. राज धीमान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र नादौन की निवासी एवं हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. राज धीमान के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. समाजसेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.
वहीं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने भी डॉ. राज धीमान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि रात को डॉ. राज धीमान के अचानक निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ. उनके निधन से कांग्रेस संगठन और क्षेत्र को बड़ी क्षति हुई है.
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