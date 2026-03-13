ETV Bharat / state

छोटे से गांव से विश्व मंच तक पहुंचीं हिमाचल की बेटी डॉ. राधा, लंदन की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था ने दी फेलोशिप

ये फ्लोशिप केवल उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जिन्होंने जैव विविधता, प्रकृति और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो.

डॉ. राधा
डॉ. राधा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 8:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के शिलाई उपमंडल की ग्राम पंचायत बाली कोटी के छोटे से गांव बोबरी की बेटी डॉ. राधा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वनस्पति विज्ञान की सहायक प्रोफेसर के रूप में शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन में सेवाएं दे रहीं डॉ. राधा को दुनिया की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक लिनियन सोसायटी ऑफ लंदन ने फेलोशिप प्रदान की है. दरअसल ये फ्लोशिप केवल उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जिन्होंने जैव विविधता, प्रकृति और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो. इस उपलब्धि के साथ डॉ. राधा का नाम अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में और अधिक मजबूती से स्थापित हुआ है.

जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय पौधों पर किया व्यापक शोध

डॉ. राधा का शोध कार्य मुख्य रूप से हिमालय के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में केंद्रित रहा है. उन्होंने गद्दी, किन्नौरा और जौनसारी जनजातियों के बीच रहकर यह अध्ययन किया कि ये समुदाय अपने और अपने पशुओं के उपचार के लिए किन औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं. अब तक वह 1800 से अधिक औषधीय पौधों पर शोध कर चुकी हैं. इन पौधों में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स पर उनके वैज्ञानिक अध्ययन ने कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने रखे हैं, जो भविष्य में नई औषधियों के विकास की संभावनाओं को मजबूत करते हैं. यह शोध पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए भी नई राहें खोल रहा है.

कई देशों के वैज्ञानिकों के साथ किया शोध

डॉ. राधा का शोध कार्य भारत तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इथियोपिया, ब्राजील और न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर भी अनुसंधान कार्य किया है. हाल ही में उन्होंने एएनआरएफ के सहयोग से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अपने शोध कार्य को प्रस्तुत किया, जहां उनके कार्य को सराहा गया.

सफलता का श्रेय माता-पिता और गुरुजनों को

अपनी इस उपलब्धि पर डॉ. राधा ने कहा कि किसी भी सफलता के पीछे परिवार, गुरुजनों और समाज का सहयोग अहम होता है. उन्होंने विशेष रूप से प्रो. पीके खोसला और अपने पीएचडी मार्गदर्शक प्रो. सुनील पुरी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता जट्टी राम और विद्या देवी, गुरुजनों, शिलाई क्षेत्र के लोगों और शूलिनी विश्वविद्यालय परिवार को दिया.

हिमालय के गांव से विश्व मंच तक की प्रेरणादायक कहानी

डॉ. राधा की यह सफलता केवल एक वैज्ञानिक की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि हिमालय के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा और संभावनाओं का भी प्रतीक है. सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और शोध के प्रति समर्पण के बल पर अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी यह उपलब्धि पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं के लिए प्रेरणा है कि यदि लक्ष्य बड़ा हो और प्रयास निरंतर हों, तो छोटे से गांव से निकलकर भी विश्व मंच तक पहुंचा जा सकता है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बनी 197 नई पंचायतें, 600 आवेदन अभी कतार में, इस दिन जारी होगा आरक्षण रोस्टर

TAGGED:

BOTANIST DR RADHA FELLOWSHIP
BOTANIST DR RADHA FELLOWSHIP LONDON
BOTANIST DR RADHA SIRMAUR
डॉ राधा सिरमौर
BOTANIST DR RADHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.