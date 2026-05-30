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शिवरान होंगे डीडवाना-कुचामन के नए एसपी, तहसीलदार ईनाणियां का बांसवाड़ा ट्रांसफर...जानिए वजह

कुचामन सिटी: राज्य सरकार ने डीडवाना-कुचामन जिले के पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव का मंगलवार को तबादला कर दिया. यादव को पुलिस अधीक्षक (पुलिस मुख्यालय) सिविल राइट्स जयपुर लगाया गया है. डॉ. प्यारेलाल शिवरान डीडवाना-कुचामन के नए एसपी होंगे. शिवरान अभी जयपुर सीआईडी सीबी में एसपी हैं. एसपी यादव के तबादले को कुचामन सिटी में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को रालोपा कार्यकर्ताओं के काले झंडे दिखाने से जोड़कर देखा जा रहा है. इससे पहले कुचामन तहसीलदार कैलाश ईनाणियां का तबादला भी कर दिया गया था.

यादव मात्र 10 दिन रहे एसपी: डीओपी के अनुसार, मूल रूप से सीकर जिले के रहने वाले शिवरान वर्ष 2015 बैच के आईपीएस हैं.वे आरपीएस से पदोन्नत होकर आईपीएस बने हैं. इससे पहले सिरोही में एसपी रह चुके हैं. वहीं यादव मात्र 10 दिन यहां एसपी रहे. ज्ञानचंद्र यादव को इसी 19 मई को डीडवाना-कुचामन का एसपी बनाया गया था. इससे पहले कुचामन तहसीलदार कैलाश ईनाणियां का भी तबादला बांसवाड़ा जिले के गांगड़ तलाई किया गया था.

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