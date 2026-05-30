शिवरान होंगे डीडवाना-कुचामन के नए एसपी, तहसीलदार ईनाणियां का बांसवाड़ा ट्रांसफर...जानिए वजह
ज्ञानचंद्र यादव होंगे जयपुर सिविल राइट्स में एसपी. उनकी जगह आने वाले प्यारेलाल शिवरान अभी जयपुर सीआईडी सीबी में एसपी हैं.
Published : May 30, 2026 at 11:08 PM IST
कुचामन सिटी: राज्य सरकार ने डीडवाना-कुचामन जिले के पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव का मंगलवार को तबादला कर दिया. यादव को पुलिस अधीक्षक (पुलिस मुख्यालय) सिविल राइट्स जयपुर लगाया गया है. डॉ. प्यारेलाल शिवरान डीडवाना-कुचामन के नए एसपी होंगे. शिवरान अभी जयपुर सीआईडी सीबी में एसपी हैं. एसपी यादव के तबादले को कुचामन सिटी में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को रालोपा कार्यकर्ताओं के काले झंडे दिखाने से जोड़कर देखा जा रहा है. इससे पहले कुचामन तहसीलदार कैलाश ईनाणियां का तबादला भी कर दिया गया था.
यादव मात्र 10 दिन रहे एसपी: डीओपी के अनुसार, मूल रूप से सीकर जिले के रहने वाले शिवरान वर्ष 2015 बैच के आईपीएस हैं.वे आरपीएस से पदोन्नत होकर आईपीएस बने हैं. इससे पहले सिरोही में एसपी रह चुके हैं. वहीं यादव मात्र 10 दिन यहां एसपी रहे. ज्ञानचंद्र यादव को इसी 19 मई को डीडवाना-कुचामन का एसपी बनाया गया था. इससे पहले कुचामन तहसीलदार कैलाश ईनाणियां का भी तबादला बांसवाड़ा जिले के गांगड़ तलाई किया गया था.
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राठौड़ को दिखाए काले झंडे: इधर, दो दिन से जिले की राजनीति सुर्खियों में है. प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि एसपी ज्ञानचंद्र यादव को संभवतया RLP के विरोध प्रदर्शन की वजह से हटाया गया है. कुचामन तहसीलदार ईनाणियां के तबादले को भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने से जोड़कर देखा जा रहा है. चर्चा है कि तहसीलदार ने राठौड़ को काले झंडे दिखाने वाले RLP कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका मंजूर की थी. इसी कारण तबादला किया गया है. हालांकि राज्य सरकार ने दोनों ही तबादलों का विशेष कारण नहीं बताया है. इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया स्थानांतरण बताया है.
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