डॉ प्रियांशु माथुर बने केंद्र सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सदस्य

डॉ. प्रियांशु माथुर राजस्थान के प्रतिष्ठित रेयर जेनेटिक डिजीज विशेषज्ञ हैं तथा देश के शीर्ष न्यूरोमेटाबॉलिक एवं इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज विशेषज्ञों में शामिल हैं. जे.के. लोन अस्पताल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में वर्षों से सेवाएं देते हुए उन्होंने दुर्लभ आनुवंशिक रोगों के निदान, उपचार और अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान दिया है.

जयपुरः डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, जे.के. लोन अस्पताल में कार्यरत डॉ. प्रियांशु माथुर को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी (DBT) का सदस्य बनाया गया है. उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ऑन ह्यूमन जेनेटिक्स, जीनोम इंजीनियरिंग एवं नैनोटेक्नोलॉजी एप्लिकेशंस इन हेल्थकेयर का अगले तीन वर्षों के लिए सदस्य नियुक्त किया गया है.

टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के प्रमुख कार्यः डॉ माथुर ने बताया कि टेक्निकल कमेटी में शामिल होना गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि इस कमेटी का प्रमुख कार्य उपलब्ध वैज्ञानिक एवं नीतिगत सूचनाओं का विश्लेषण करना तथा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए साक्ष्य-आधारित सिफारिशें तैयार करना है. इसके साथ ही नीति-निर्माताओं, व्यवसायिक नेतृत्व, शोधकर्ताओं एवं संबंधित सार्वजनिक एवं पेशेवर समुदायों के साथ परामर्श कर प्रभावी नीतिगत सुझाव और अनुसंधान-आधारित समाधान विकसित करना है.

डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स के प्रमुखः डॉ माथुर ने बताया कि रेयर डिजीज के इलाज में प्रदेश का एकमात्र सरकारी जेके लोन अस्पताल कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल जहां अभी तक आधा दर्जन से अधिक ऐसी रेयर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जिनका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में काफी महंगा होता है. रेयर डिजीज के इलाज के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स विभाग शुरू किया गया है जिसकी कमान डॉ माथुर संभाल रहे हैं.