हिमाचल की डॉक्टर बेटी बनीं यूएमबी मिस इंडिया, नेत्र सर्जन के तौर पर दे रही सेवाएं

सिरमौर: देवभूमि हिमाचल प्रदेश की एक प्रतिभाशाली डॉक्टर बेटी प्रिया कपिला ने चिकित्सा सेवा के साथ-साथ राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी खास पहचान बनाते हुए यूएमबी मिस इंडिया का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है. इस कार्यक्रम का फिनाले राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचली बेटी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है.

दरअसल वर्तमान में डॉ. प्रिया कपिला पालमपुर स्थित रोटरी आई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन (आप्थाल्मालॉजिस्ट) के रूप में सेवाएं दे रही हैं. वो प्रतिदिन नेत्र रोगियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही हैं. चिकित्सकीय सेवा के साथ-साथ उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि एक प्रोफेशनल महिला अपनी पहचान सीमाओं से परे भी बना सकती है. देशभर से आई करीब 1300 एंट्रीज में से केवल 111 प्रतिभागियों को फिनाले तक पहुंचने का अवसर मिला. इसके बाद विभिन्न श्रेणियों में 20 प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट किया गया. प्रतियोगिता का अंतिम चरण सवालों पर आधारित रहा, जिसमें जजों ने प्रतिभागियों की सोच, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को परखा.

नेहा धूपिया समेत बड़ी हस्तियां रहीं जज

इस निर्णायक दौर में जज पैनल में शामिल जानी-मानी अभिनेत्री नेहा धूपिया सहित अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों ने प्रतिभागियों से सवाल किए. प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें अविवाहित, विवाहित और अलग रह रहीं महिलाएं भी शामिल थीं. कड़े मुकाबले और कठिन सवाल -जवाब दौर के बाद, प्रतिभागी ने मिस कैटेगरी में खिताब अपने नाम कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. यह जीत न केवल उनके आत्मविश्वास और प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है, जो किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं.