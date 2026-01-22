ETV Bharat / state

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर प्रवीण तोगड़िया बोले-जिन पर एक रखने की जिम्मेदारी है, वे बंटे हुए

मणिकर्णिका घाट मूर्ति विवाद पर कहा-अगर अधर्म है तो काल भैरव उसका दंड देंगे.

डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 7:10 AM IST

वाराणसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद मामले में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जिन पर एक रखने की जिम्मेदारी है, वो बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं. अगर हिंदू बंटे रहेंगे तो भारत में टिक नहीं पाएंगे. उन्होंने कहा कि जो विवाद खड़ा हुआ है, इसे पूरा हिंदू समाज दुखी है, मैं भी दुखी हूं. इस समस्या का समाधान किया जाए.

डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि ढाई हजार साल पुरानी शंकराचार्य पीठ की परंपरा है, उतनी ही पुरानी गोरक्षनाथ पीठ की परंपरा है. मैं विनती करता हूं कि दोनों संत मिलकर समस्या का समाधान करें. आगे कहा कि माघ मेले में सम्मान के साथ साधु-संतों को स्नान कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है.

काशी के मणिकर्णिका घाट मूर्ति विवाद के मामले में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हर जगह सही-गलत का निर्धारण करने वाले कोतवाल होते हैं. काशी के अलग कोतवाल है, जिनका नाम काल भैरव है. काल भैरव जी इसका निर्धारण करते हैं, गलत होने पर दंड देते हैं. कहा कि अगर सत्य है तो भगवान काल भैरव उसकी रक्षा करेंगे, अगर अधर्म है तो काल भैरव उसका दंड देंगे, मैं काल भैरव पर छोड़ देता हूं.

प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि महाराष्ट्र एवं बिहार में चुनाव हुआ है. मुस्लिमों ने ओवैसी की पार्टी AIMIM को वोट किया है. आजादी के पहले मुस्लिमों ने महात्मा की कांग्रेस को नहीं, जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट दिया. कहा कि गांधी जी ने किया था तो वे जिन्ना के साथ गए. आप कर रहे हैं तो ओवैसी के साथ गए. सभी सेकुलर पार्टियों से कहता हूं कि हिंदुओं को गले लगा लो. डॉ. तोगड़िया ने कहा कि भारत में मुस्लिम राजनीति समाप्त होने का प्रारंभ हो चुका है.

