ETV Bharat / state

"कुछ कैंसर शुगर, ब्लड प्रेशर, हॉर्ट डिजीज से अच्छे", पीजीआई चंडीगढ़ के ऑन्कोलॉजिस्ट से जानिए कैंसर के उपाय और बचाव के नुस्खे

डाक्टरों का मानना है कि आज के समय में 90 फीसदी कैंसर का इलाज संभव है. इसके लिए जरूरी है कि समय पर पता चले.

EEXPERT ON WORLD CANCER DAY
वर्ल्ड कैंसर डे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 4, 2026 at 10:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर बुधवार को पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के क्लीनिकल हेमेटोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. पंकज मल्होत्रा ने कैंसर से जुड़े कई अहम पहलुओं पर जानकारी साझा की. उन्होंने साफ कहा कि "चिकित्सा विज्ञान में हुई तरक्की के चलते अब कैंसर को पूरी तरह लाइलाज बीमारी नहीं माना जा सकता. कुछ कैंसर को सुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज से हम अच्छे मानते हैं, सही समय पर पता चलने पर इलाज संभव है."

'कैंसर में सबसे अहम भूमिका समय पर पहचान की होती है': डॉ. मल्होत्रा ने कहा कि "आज के समय में कैंसर के इलाज के लिए कई आधुनिक दवाइयां और एडवांस ट्रीटमेंट अब आम लोगों के लिए उपलब्ध हैं. सही इलाज और देखभाल से अब चौथी स्टेज के कैंसर मरीजों की जान भी बचाई जा सकती है." उन्होंने जोर देकर कहा कि "कैंसर में सबसे अहम भूमिका समय पर पहचान की होती है. अगर बीमारी का पता शुरुआती चरण में चल जाए, तो मरीज के पूरी तरह ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है."

आज के समय में 90 फीसदी कैंसर का इलाज संभव (Etv Bharat)

कुछ खास मामलों में कीमो के बजाय दवाओं से इलाज संभवः उन्होंने बताया कि "पीजीआई चंडीगढ़ में कैंसर के इलाज को लेकर लगातार नए और बेहतर तरीके अपनाए जा रहे हैं". उन्होंने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि "जहां आमतौर पर दुनिया भर में कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से किया जाता है, वहीं पीजीआई में कुछ खास मामलों में कीमो के बजाय दवाओं से इलाज किया गया है. इस इलाज में विटामिन-ए और आर्सेनिक ट्राई-ऑक्साइड की नियंत्रित मात्रा दी गई, जिसके नतीजे काफी अच्छे रहे हैं."

एक ही जगह पर व्यवस्थित और एडवांस ट्रीटमेंट मिल रहा है: डॉ. मल्होत्रा ने यह भी बताया कि "पीजीआई में अलग मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग बनने से कैंसर और रक्त रोगों के मरीजों को एक ही जगह पर व्यवस्थित और एडवांस ट्रीटमेंट मिल रहा है." उन्होंने कहा कि "बीते एक साल में विभाग ने उत्तर भारत से आने वाले हजारों मरीजों की इलाज और कॉउंसलिंग की है."

जागरूकता, समय पर जांच और सही इलाज से कैंसर में जरूरीः उन्होंने आम लोगों से अपील की कि "कैंसर के शुरुआती लक्षणों को हल्के में न लें. लंबे समय तक दर्द, गांठ, वजन तेजी से कम होना, खून आना या शरीर में कोई असामान्य बदलाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. डॉ. मल्होत्रा ने कहा कि डर या लापरवाही की वजह से देर करना बीमारी को गंभीर बना सकता है. वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर उनका संदेश साफ था, जागरूकता, समय पर जांच और सही इलाज से कैंसर को हराया जा सकता है."

ये भी पढ़ें-कैंंसर मरीजों के लिए कैसा हो डाइट प्लान?, जानिए पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर से

TAGGED:

वर्ल्ड कैंसर डे
क्लीनिकल हेमेटोलॉजी
मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉ पंकज मल्होत्रा
EXPERT ON CANCER
EXPERT ON WORLD CANCER DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.