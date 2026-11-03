पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष! डॉ. ओपी आनंद को भाई ने मारी गोली, मंत्री बन्ना गुप्ता से विवाद में जा चुके हैं जेल
सरायकेला में डॉ. ओपी आनंद को उनके सगे भाई ने गोली मार दी. दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था.
Published : November 3, 2026 at 10:57 AM IST
सरायकेला: आरआईटी थाना क्षेत्र के मार्ग संख्या 4 स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन परिसर में सोमवार रात करीब 10.30 बजे संपत्ति विवाद ने खूनी रूप ले लिया. स्कूल संचालक सत्यप्रकाश सुधांशु ने अपने छोटे भाई व चर्चित चिकित्सक डॉ. ओपी आनंद पर सर्विस रिवाल्वर से गोली चला दी. गोली डॉ. आनंद की पीठ में लगी है. उन्हें गंभीर हालत में सीसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां देर रात गोली निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया.
कहासुनी के बीच तान दी पिस्तौल
डुप्लेक्स के निचले तल्ले पर डॉ. ओपी आनंद और ऊपरी तल्ले पर बड़े भाई सत्यप्रकाश रहते हैं. वर्ष 2021 में पिता वाईपी यादव के निधन के बाद से ही दोनों के बीच विवाद गहराता गया. विवाद के चलते दोनों ने निजी बॉडीगार्ड भी रखे थे. सोमवार रात घर लौटते समय सत्यप्रकाश की कहासुनी डॉ. आनंद की पत्नी सरीता आनंद से हो गई.
इस बीच सत्यप्रकाश रिवाल्वर निकाल लाया और सरीता पर तान दी. पत्नी को बचाने जैसे ही डॉ. आनंद आगे आए, गोली उनकी पीठ में लग गई. दूसरी फायरिंग के दौरान सुरक्षा गार्ड ने सत्यप्रकाश को खींच लिया, जिससे गोली हवा में चली. डॉ. आनंद की पुत्री आन्या ने बताया कि गोली लगने के बाद परिजन व बड़े पापा उन्हें अस्पताल ले गए, जहां से बाद में बड़े पापा फरार हो गए.
कर्ज और मुकदमों से घिरे रहे हैं डॉ. आनंद
पूर्वी सिंहभूम से सांसद और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक का चुनाव लड़ चुके डॉ. आनंद कोरोना की दूसरी लहर में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से विवाद के बाद सुर्खियों में आए थे. मरीज की शिकायत पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा था. जेल से आने के बाद बंद अस्पताल, बैंक का भारी कर्ज और लगातार हो रहे नुकसान को लेकर वे तनाव में थे, जिसे लेकर दोनों भाइयों में अक्सर झगड़ा होता था.
घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी ने बताया कि पारिवारिक विवाद में सर्विस रिवाल्वर से गोली चली है. पुलिस परिजनों, नौकरों और चश्मदीदों के बयान दर्ज कर प्राथमिकी की प्रक्रिया पूरी कर रही है. सभी पहलुओं पर गहन जांच जारी है.
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