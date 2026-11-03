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पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष! डॉ. ओपी आनंद को भाई ने मारी गोली, मंत्री बन्ना गुप्ता से विवाद में जा चुके हैं जेल

डॉ. ओपी आनंद ( Etv Bharat )

सरायकेला: आरआईटी थाना क्षेत्र के मार्ग संख्या 4 स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन परिसर में सोमवार रात करीब 10.30 बजे संपत्ति विवाद ने खूनी रूप ले लिया. स्कूल संचालक सत्यप्रकाश सुधांशु ने अपने छोटे भाई व चर्चित चिकित्सक डॉ. ओपी आनंद पर सर्विस रिवाल्वर से गोली चला दी. गोली डॉ. आनंद की पीठ में लगी है. उन्हें गंभीर हालत में सीसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां देर रात गोली निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया.​

कहासुनी के बीच तान दी पिस्तौल