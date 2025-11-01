ETV Bharat / state

डॉ. नितिन गांगेय ने संभाली देवघर एम्स की कमान, सख्ती और संवेदना का दिया संदेश

देवघर एम्स के निदेशक के रूप में डॉ. नितिन गांगेय ने पदभार संभाला. ईटीवी भारत से कहा- इस धरती पर स्वास्थ्य का नया सूर्योदय.

Dr Nitin Gangey took over as Director of Deoghar AIIMS
देवघर एम्स के निदेशक डॉ. नितिन गांगेय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 1, 2025 at 5:00 PM IST

3 Min Read
देवघर: जिला के देवीपुर में बने एम्स को अब नया दिशा-सूचक मिल गया है. शुक्रवार देर शाम डॉ. नितिन गांगेय ने निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और शनिवार को कार्यभार संभालते ही प्रशासनिक सुधार और चिकित्सकीय अनुशासन का संदेश दे दिया.

उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से मुलाकात कर एम्स की वर्तमान स्थिति की बारीकियों को समझा और भविष्य की रूपरेखा पर संकेत दिए. पदभार ग्रहण के बाद ईटीवी भारत से खास और विशेष बातचीत में डॉ. गांगेय ने कहा कि पिछले चार वर्षों में एम्स देवघर ने अपने अस्तित्व की एक मजबूत नींव तैयार की है. पूर्व निदेशक डॉ. सौरभ वाष्र्णेय ने इस संस्थान को एक सुदृढ़ दिशा दी है, अब हमारा लक्ष्य है कि इसे स्वास्थ्य सुदृढ़ का केंद्र बनाना है.

AIIMS देवघर के निदेशक के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत. (ETV Bharat)

नये निदेशक ने साफ लहजे में कहा कि एम्स का ‘सामाजिक दायित्व’ केवल शब्द नहीं, बल्कि एक सतत आंदोलन है. “हमारी कम्युनिटी और फैमिली डिपार्टमेंट की टीमें लगातार आदिवासी बहुल इलाकों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं, साथ ही भविष्य में इस दायरे को और विस्तृत किया जाएगा”.

डॉ. नितिन गांगेय ने यह भी स्वीकारा कि ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी की समस्या अब भी एक चुनौती है. लेकिन सरकार के सहयोग से इस बाधा को शीघ्र दूर करने का भरोसा जताया. अनियमितताओं पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि “एम्स एक अनुशासित संस्थान है. किसी भी प्रकार की बारगेनिंग, गड़बड़ी या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमारी प्राथमिकता गुणवत्ता, पारदर्शिता और सेवा भावना होगी”.

देवघर एम्स के भविष्य पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि “देवीपुर जैसे अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में एम्स का स्थापित होना अपने आप में स्वास्थ्य के लोकतंत्रीकरण की मिसाल है. यह इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य नहीं, बल्कि स्वास्थ्य-क्रांति की पगडंडी है. अब जरूरत है कि आम लोग इसका अधिकतम लाभ उठाएं और इसे अपना समझकर इससे जुड़ें”.

शनिवार सुबह जब उन्होंने विधिवत पदभार ग्रहण किया, तब एम्स देवघर के गलियारों में एक नई ऊर्जा और आशा की आहट महसूस की गई. अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि डॉ. नितिन गांगेय की सख़्त लेकिन संवेदनशील नेतृत्वशैली एम्स को किस नई ऊंचाईयों पर ले जाएगी.

ETV BHARAT EXCLUSIVE INTERVIEW
DIRECTOR OF DEOGHAR AIIMS
DR NITIN GANGEY
सुधार और चिकित्सकीय अनुशासन
AIIMS DEOGHAR

