डॉ. नितिन गांगेय ने संभाली देवघर एम्स की कमान, सख्ती और संवेदना का दिया संदेश

देवघर: जिला के देवीपुर में बने एम्स को अब नया दिशा-सूचक मिल गया है. शुक्रवार देर शाम डॉ. नितिन गांगेय ने निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और शनिवार को कार्यभार संभालते ही प्रशासनिक सुधार और चिकित्सकीय अनुशासन का संदेश दे दिया.

उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से मुलाकात कर एम्स की वर्तमान स्थिति की बारीकियों को समझा और भविष्य की रूपरेखा पर संकेत दिए. पदभार ग्रहण के बाद ईटीवी भारत से खास और विशेष बातचीत में डॉ. गांगेय ने कहा कि पिछले चार वर्षों में एम्स देवघर ने अपने अस्तित्व की एक मजबूत नींव तैयार की है. पूर्व निदेशक डॉ. सौरभ वाष्र्णेय ने इस संस्थान को एक सुदृढ़ दिशा दी है, अब हमारा लक्ष्य है कि इसे स्वास्थ्य सुदृढ़ का केंद्र बनाना है.

AIIMS देवघर के निदेशक के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत. (ETV Bharat)

नये निदेशक ने साफ लहजे में कहा कि एम्स का ‘सामाजिक दायित्व’ केवल शब्द नहीं, बल्कि एक सतत आंदोलन है. “हमारी कम्युनिटी और फैमिली डिपार्टमेंट की टीमें लगातार आदिवासी बहुल इलाकों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं, साथ ही भविष्य में इस दायरे को और विस्तृत किया जाएगा”.

डॉ. नितिन गांगेय ने यह भी स्वीकारा कि ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी की समस्या अब भी एक चुनौती है. लेकिन सरकार के सहयोग से इस बाधा को शीघ्र दूर करने का भरोसा जताया. अनियमितताओं पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि “एम्स एक अनुशासित संस्थान है. किसी भी प्रकार की बारगेनिंग, गड़बड़ी या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमारी प्राथमिकता गुणवत्ता, पारदर्शिता और सेवा भावना होगी”.