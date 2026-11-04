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पटाखे छोड़ते समय बरतें सावधानियां, आंखों में चिंगारी या बारूद जाने पर क्या करें? जानें विशेषज्ञ ने क्या बताया

पटाखे छोड़ते समय बरतें सावधानियां ( PHOTO- FILE PHOTO ANI )

देहरादून: दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में लोगों ने आतिशबाजी चलानी शुरू कर दी है. लेकिन इस दौरान पटाखों के धुएं, चिंगारी या फिर रासायनिक कणों की वजह से आंखों में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं. विशेषज्ञ चिकित्सकों ने आतिशबाजी चलाते समय आंखों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है.

उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नीरज सारस्वत ने बताया कि, दीपावली का त्योहार नजदीक है. यह पर्व रोशनी और पटाखों का त्योहार है. दिवाली के मौके पर आतिशबाजी और पटाखे छोड़े जाते हैं. लेकिन हमें कुछ जरूरी सावधानियों का भी ध्यान रखना जरूरी है. पटाखे छोड़ते समय चिंगारी, बारूद या राख के कण सीधे आंखों में जाने से जलन और एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो सकती है.