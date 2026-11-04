पटाखे छोड़ते समय बरतें सावधानियां, आंखों में चिंगारी या बारूद जाने पर क्या करें? जानें विशेषज्ञ ने क्या बताया
देहरादून मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. नीरज सारस्वत ने पटाखे छोड़ते समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में बताया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2026 at 10:40 AM IST
देहरादून: दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में लोगों ने आतिशबाजी चलानी शुरू कर दी है. लेकिन इस दौरान पटाखों के धुएं, चिंगारी या फिर रासायनिक कणों की वजह से आंखों में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं. विशेषज्ञ चिकित्सकों ने आतिशबाजी चलाते समय आंखों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है.
उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नीरज सारस्वत ने बताया कि, दीपावली का त्योहार नजदीक है. यह पर्व रोशनी और पटाखों का त्योहार है. दिवाली के मौके पर आतिशबाजी और पटाखे छोड़े जाते हैं. लेकिन हमें कुछ जरूरी सावधानियों का भी ध्यान रखना जरूरी है. पटाखे छोड़ते समय चिंगारी, बारूद या राख के कण सीधे आंखों में जाने से जलन और एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो सकती है.
दिवाली में बच्चों की सुरक्षा के लिए खास नियम अपनाना जरूरी है. बच्चों को अकेले में पटाखे न छोड़ने दें. बड़ों के सुपरविजन में आतिशबाजी करवाएं. अक्सर लापरवाही बरतने से कई बार बच्चे पटाखों से झुलस जाते हैं.
-असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नीरज, नेत्र रोग विभाग-
रेशमी वस्त्रों से परहेज करें: डॉ नीरज ने बताया कि, पटाखों को छोड़ते समय कम से कम 5 मीटर की दूरी बनाकर रखें और पटाखे के बिल्कुल पास ना जाएं. जो पटाखे अधजले हों, उनके निकट बिल्कुल ना जाएं. कई बार निकट जाने से पटाखे में अचानक धमाका हो सकता है. आतिशबाजी चलाते समय आग लगने के खतरे को देखते हुए रेशमी वस्त्रों से परहेज करना चाहिए और सूती कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए.
आंखों में जलन का खतरा: पटाखों से आंखों की चोट, जलन और संक्रमण की समस्या पैदा हो सकती है. जिससे आंखों में जलन होने के साथ ही आंख लाल हो जाती है. ऐसी स्थिति में आंख को पानी से धोएं. आंखों को राहत देने के लिए मार्केट में मिलने वाले लुब्रिकेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर लगातार आंखों में जलन की शिकायत हो रही हो तो आंखों को मलने की बजाय प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल जाना चाहिए, ताकि बिना देर किए नजदीकी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर उपचार दे सकें.
प्रोटेक्टिव चश्मे का प्रयोग करें: पटाखे जलाते समय एहतियातन आंखों को होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए प्रोटेक्टिव चश्मा का प्रयोग किया जा सकता है. ताकि धुएं के कण आंखों में ना जा पाएं और पटाखे की चिंगारी, गर्माहट के साथ-साथ रोशनी से भी आंखों का बचाव हो सके.
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