डॉ. मोहनीश ग्रोवर बने ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी के अध्यक्ष, डॉ. गौरव गुप्ता बने उपाध्यक्ष

डॉ. ग्रोवर इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाले राजस्थान के पहले विशेषज्ञ हैं.

MOHNISH GROVER BECOMES PRESIDENT, PRESIDENT RHINOLOGY SOCIETY
डॉ. मोहनीश ग्रोवर बने ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी के अध्यक्ष.
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
जयपुरः राइनोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व और निरंतर शैक्षणिक योगदान के लिए पहचाने जाने वाले डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने चेन्नई में आयोजित 36वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन (RHINOCON) के दौरान औपचारिक रूप से ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया. डॉ. ग्रोवर इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाले राजस्थान के पहले विशेषज्ञ तथा देश के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष हैं.

डॉ. ग्रोवर वर्तमान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित हैं. उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानों और शोध के माध्यम से ENT समुदाय में विशेष पहचान बनाई है.

प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाः डॉ ग्रोवर का कहना है कि 1500 से अधिक सक्रिय सदस्यों वाली ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी देश की प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है. संस्था नाक एवं साइनस रोगों- जैसे साइनोसाइटिस, नाक में एलर्जी, नेज़ल पोलिप्स, एंडोस्कोपिक सर्जरी और स्कल बेस प्रक्रियाओं से संबंधित आधुनिक ज्ञान और उपचार पद्धतियों को बढ़ावा देती है. सोसाइटी का उद्देश्य नए विशेषज्ञों को मंच प्रदान करना, शोध को प्रोत्साहित करना और ENT समुदाय को एक वैज्ञानिक दिशा देना है. वहीं, एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के ईएनटी विभाग के प्रोफेसर डॉ. गौरव गुप्ता को सोसाइटी के उपाध्यक्ष (Vice President) के रूप में चुना गया.

राजस्थान तेजी से उभर रहाः डॉ ग्रोवर ने बताया की सम्मेलन में डॉ. रश्मि अग्रवाल को उनके शोध प्रस्तुतीकरण के लिए जूनियर कंसल्टेंट अवॉर्ड पेपर से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार देशभर के emerging consultants में सर्वश्रेष्ठ क्लिनिकल और अकादमिक योगदान को पहचानता है. इसके अलावा डॉ. दिव्या जांगीड़ ने रेज़िडेंट अवॉर्ड अपने नाम किया. डॉ ग्रोवर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राइनोलॉजी के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से अग्रणी केंद्र के रूप में उभर रहा है.

संपादक की पसंद

