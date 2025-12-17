ETV Bharat / state

देश में हर साल 15 लाख नए कैंसर के मरीज आ रहे सामने, डॉ. एमएलबी भट्ट बोले- इम्यूनोथेरेपी से कैंसर पर काबू पाना आसान

लखनऊ : इम्यूनोथेरेपी से कैंसर पर काबू पाना आसान हो गया है. लेकिन इम्यूनोथेरेपी के साथ इलाज की दूसरी पद्धति भी जरूरी है. इसमें कीमोथेरेपी, ऑपरेशन व रेडियोथेरेपी शामिल है. डॉक्टर की सलाह पर पूरा इलाज कराने वाले बेहतर व लंबा जीवन जी सकते हैं. यह बात चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने बुधवार को केजीएमयू रेडियोथेरेपी विभाग के 39वें स्थापना दिवस समारोह में कही.

निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने कहा कि कैंसर तेजी से बढ़ रहा है. देश में हर साल करीब 15 लाख नए कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं. हर उम्र के लोग कैंसर की चपेट में हैं. चिंता की बात यह है कि 70 से 80 प्रतिशत मरीज कैंसर की तीसरी व चौथी स्टेज में आ रहे हैं. ऐसे में इलाज कठिन हो जाता है.

इम्यूनोथेरेपी से रोग के खिलाफ बढ़ती है ताकत : डॉ. एमएलबी भट्ट ने कहा कि कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी नई रोशनी लेकर आई है. इम्यूनोथेरेपी से मरीज में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है. वो कैंसर कोशिकाओं को आसानी से पहचान लेती है. शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कैंसर कोशिकाओं को खत्म करती है. उन्होंने कहा कि इम्यूनोथेरेपी के साथ ट्यूमर को ऑपरेशन कर हटाया जा सकता है. इलाज की प्रक्रिया विशेषज्ञ ही तय करते हैं. इसलिए डॉक्टर की सलाह पर पूरा इलाज कराएं.

इम्यूनोथेरेपी की कम डोज भी असरकारक : डॉ. सुधीर सिंह ने कहा कि सिर व गले के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी की कम खुराक भी असर करती है. ऐसे में कम खर्च में भी मरीज इम्यूनोथेरेपी की डोज लगवा सकते हैं. ज्यादातर केस में इम्यूनोथेरेपी की डोज 21 दिन में दी जाती है. ऐसे में 40 एमएल की दो खुराक इस्तेमाल की जा सकती है. उन्होंने बताया कि जल्द ही इम्यूनोथेरेपी दवाएं सस्ती होंगी. अभी कई तरह की इम्यूनोथेरेपी पेटेंट पर हैं. जैसे ही पेटेंट खत्म होगा. कीमतें कम हो जाएंगी.