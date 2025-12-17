ETV Bharat / state

देश में हर साल 15 लाख नए कैंसर के मरीज आ रहे सामने, डॉ. एमएलबी भट्ट बोले- इम्यूनोथेरेपी से कैंसर पर काबू पाना आसान

केजीएमयू में रेडियोथेरेपी विभाग का 39वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया. कैंसर बीमारी को लेकर डॉक्टर्स ने की चर्चा.

केजीएमयू रेडियोथेरेपी विभाग का मना 39वां स्थापना दिवस समारोह .
केजीएमयू रेडियोथेरेपी विभाग का मना 39वां स्थापना दिवस समारोह . (Photo Credit; KGMU Radiotherapy Department)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 10:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : इम्यूनोथेरेपी से कैंसर पर काबू पाना आसान हो गया है. लेकिन इम्यूनोथेरेपी के साथ इलाज की दूसरी पद्धति भी जरूरी है. इसमें कीमोथेरेपी, ऑपरेशन व रेडियोथेरेपी शामिल है. डॉक्टर की सलाह पर पूरा इलाज कराने वाले बेहतर व लंबा जीवन जी सकते हैं. यह बात चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने बुधवार को केजीएमयू रेडियोथेरेपी विभाग के 39वें स्थापना दिवस समारोह में कही.

निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने कहा कि कैंसर तेजी से बढ़ रहा है. देश में हर साल करीब 15 लाख नए कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं. हर उम्र के लोग कैंसर की चपेट में हैं. चिंता की बात यह है कि 70 से 80 प्रतिशत मरीज कैंसर की तीसरी व चौथी स्टेज में आ रहे हैं. ऐसे में इलाज कठिन हो जाता है.

इम्यूनोथेरेपी से रोग के खिलाफ बढ़ती है ताकत : डॉ. एमएलबी भट्ट ने कहा कि कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी नई रोशनी लेकर आई है. इम्यूनोथेरेपी से मरीज में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है. वो कैंसर कोशिकाओं को आसानी से पहचान लेती है. शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कैंसर कोशिकाओं को खत्म करती है. उन्होंने कहा कि इम्यूनोथेरेपी के साथ ट्यूमर को ऑपरेशन कर हटाया जा सकता है. इलाज की प्रक्रिया विशेषज्ञ ही तय करते हैं. इसलिए डॉक्टर की सलाह पर पूरा इलाज कराएं.

इम्यूनोथेरेपी की कम डोज भी असरकारक : डॉ. सुधीर सिंह ने कहा कि सिर व गले के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी की कम खुराक भी असर करती है. ऐसे में कम खर्च में भी मरीज इम्यूनोथेरेपी की डोज लगवा सकते हैं. ज्यादातर केस में इम्यूनोथेरेपी की डोज 21 दिन में दी जाती है. ऐसे में 40 एमएल की दो खुराक इस्तेमाल की जा सकती है. उन्होंने बताया कि जल्द ही इम्यूनोथेरेपी दवाएं सस्ती होंगी. अभी कई तरह की इम्यूनोथेरेपी पेटेंट पर हैं. जैसे ही पेटेंट खत्म होगा. कीमतें कम हो जाएंगी.

फास्ट फूड से तौबा करें, जीवनशैली सुधारें : कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि कैंसर को मात देने के लिए जीवनशैली में सुधार की जरूरत है. मैदा, रिफाइंड, पास्ता, नूडल्स, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर व दूसरे फास्ट फूड के सेवन सें बचें. मौसमी फलों का सेवन करें. हरी सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें. बेकरी व डिब्बाबंद भोजन से भी परहेज करें. प्रतिदिन कम से कम आधे से एक घंटे कसरत करें. पैदल चलें. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें.

स्वस्थ्य कोशिकाओं को कम नुकसान : पीजीआई रेडियोथेरेपी विभाग के अध्यक्ष व डीन डॉ. शालीन कुमार ने कहा कि कैंसर का इलाज आसान हुआ है. आधुनिक मशीनों से रेडियोथेरेपी कम समय में अधिक सटीक दी जा सकती है. इससे स्वस्थ कोशिकाओं को काफी हद तक नुकसान से बचाना आसान हो गया है. कार्यक्रम में केजीएमयू रेडियोथेरेपी विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजीव गुप्ता ने वार्षिक रिपोर्ट पेश की. वाराणसी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. वीके मिश्र ने कैंसर के इलाज व संसाधनों पर जानकारी साझा की.

यह भी पढ़ें : दिल्ली-मुंबई-बेंगलुरु और हैदराबाद का हवाई किराया घटा; दीपावली के बाद राहत, प्रयागराज से 7 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट

TAGGED:

IMMUNOTHERAPY PROCESS
KGMU RADIOTHERAPY DEPARTMENT
CONTROL CANCER IMMUNOTHERAPY
कैंसर को रोकना अब आसान
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.