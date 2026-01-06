ETV Bharat / state

CSA यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिक का कमाल; 34 साल में सरसों की 13 प्रजातियां कीं विकसित

CSA यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिक का कमाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर (समीर दीक्षित): चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSAU) के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. महक सिंह ने देश की खाद्य आत्मनिर्भरता में अमूल्य योगदान दिया है. उन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि कुल 13 किस्म की सरसों की प्रजातियां विकसित की हैं. पिछले 34 साल की सेवा में डॉ. महक सिंह ने 13 ऐसी किस्में विकसित की हैं, जिनकी उपज ज्यादा है. तेल निकलने की मात्रा भी 43 प्रतिशत तक है, जो रिकॉर्ड है. ETV भारत ने डॉ. महक सिंह से खास बातचीत की है. वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. महक सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तिलहन अनुभाग के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. महक सिंह को अब सरसों का अभिजनक कहा जाता है. इसके पीछे बड़ी वजह है, डा. सिंह द्वारा विकसित सरसों की सभी किस्मों को केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है. इन प्रजातियों का भरपूर लाभ सरसों की खेती करने वाले किसानों को मिल रहा है. देश के अलग-अलग राज्यों में डॉ. महक सिंह द्वारा विकसित सरसों की खेती की जा रही है. खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर भारत अभियान में इनके योगदान को सराहा जा रहा है.