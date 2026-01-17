ETV Bharat / state

प्रोस्टेट कैंसर की दवा लेकर डॉ. मसूदी का दावा, 7 दिनों में ही दिखता है दवा का असर !

एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. खालिद का कहना है कि लगातार 10 सालों तक शोध के बाद इस दवा को केंद्र सरकार ने पेटेंट दे दिया है.

PROSTATE CANCER MEDICINE
प्रोस्टेट कैंसर की दवा को लेकर डॉ. मसूदी ने किया मरीजों के फायदे का दावा. (फोटो - प्रोफेसर डॉ. खालिद जफर मसूदी)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 1:11 PM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 1:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. खालिद जफर मसूदी ने दावा किया है कि उनकी खोजी गई की डोज से महज 7 दिनों में प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों को आराम मिलने लगता है. एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. खालिद का कहना है कि लगातार 10 सालों तक शोध के बाद इस दवा को केंद्र सरकार ने पेटेंट दे दिया है.


उन्होंने बताया कि आमतौर पर जब किसी कैंसर के मरीज को पता लगता है, कि उसे कैंसर हो गया है, तो वह उम्मीद छोड़ने लगता है. वहीं, जो इस गंभीर और भयावह बीमारी से लड़ते हैं, उनके लिए इलाज कराना और इलाज सहना भी बहुत कष्टदायक होता है. ऐसे मरीजों के लिए अगर कोई दवा एक सप्ताह में असर छोड़ने लगे तो, कितना अच्छा होता है.

dr-masoudi-claims-his-prostate-cancer-medication-provides-relief-to-patients-within-just-7-days
भारत सरकार ने जारी किए प्रमाण पत्र. (etv bharat)


शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. खालिद जफर मसूदी का दावा है कि इस दवा के इस्तेमाल से मरीजों को काफी फायदा हो रहा है.

PROSTATE CANCER MEDICINE
प्रोस्टेट कैंसर की दवा को लेकर डॉ. खालिद जफर मसूदी ने किया शोध. (फोटो - प्रोफेसर डॉ. खालिद जफर मसूदी)


डॉ. मसूदी ने प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए फंक्शनल फूड के तौर पर दवा तैयार की है. इसका उपयोग हो रहा है. इस दवा को मौजूदा समय में मलेशिया और कनाडा की कंपनियां बना रही हैं.


डॉ. मसूदी ने दावा किया है कि इसकी डोज से महज 7 दिनों में प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों को आराम मिलने लगता है. लगातार 10 सालों तक शोध के बाद एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. खालिद की दवा को केंद्र सरकार से पेटेंट भी मिल गया है.


आईआईटी कानपुर में इंक्यूबेट हुए, 12.5 लाख की फंडिंग मिली

ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत में डॉ. खालिद जफर ने दावा किया कि, "वह अपने शोध को लेकर जब आईआईटी कानपुर पहुंचे, तो यहां एक स्टॉर्टअप से उन्हें इंक्यूबेट (SIIC) किया गया. इसके बाद आईआईटी कानपुर की लैब में दवा का परीक्षण हुआ, जहां सफल परिणाम सामने आए."

वहीं, आईआईटी कानपुर की ओर से उनके शोध को लकेर 12.5 लाख रुपये का फंड भी दिया गया. डा. खालिद बताते हैं कि अभी वह अन्य बीमारियों के लिए भी दवाएं तैयार करने में जुटे हुए हैं.

5 हजार मरीजों पर हुआ क्लिनिकल ट्रॉयल: डा. खालिद ने बताया कि "उन्होंने अपनी दवा का 5 हजार मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल करवाया. सभी जगहों से सार्थक परिणाम और सकारात्मक फीडबैक मिले. इस फीडबैक के साथ पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई. इसके लेकर मोदी सरकार की ओर से सराहा गया."

उन्होंने कहा कि दवा को तैयार करने में उन्होंने न्यूट्रॉस्यूटिकल्स का उपयोग किया. 400 औषधियों या कहें जड़ी-बूटियों का उपयोग किया है. साथ ही 16 एंटी कैंसर मॉलीक्यूल्स को भी दवाओं के निर्माण में शामिल किया. जिसका मरीज की सेहत पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता. उनकी दवा बाजार में मौजूद है. इससे प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए सुपर फूड भी कहा जाता है.

ये भी पढ़ें -

  1. 99% कारों में मिले कैंसर पैदा करने वाले केमिकल, NGT ने ICMR से मांगी रिपोर्ट
  2. वाराणसी के हर 36 में से एक व्यक्ति को ओरल कैंसर का खतरा; PBCR रिपोर्ट में खुलासा
Last Updated : January 17, 2026 at 1:51 PM IST

TAGGED:

PROSTATE CANCER
डॉ खालिद जफर मसूदी
CANCER MEDICINE
CANCER MEDICINE PROSTATE PATIENT
PROSTATE CANCER MEDICINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.