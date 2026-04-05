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रायबरेली में पर्यावरण संरक्षण के लिये डॉ. महादेव सिंह को किया गया सम्मानित, हाईकोर्ट के जज बोले- शिक्षा दिलाता है सम्मान

उन्होंने बताया कि साल 2014 में रिटायर होने के बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य डॉ. महादेव सिंह ने किया उसके कारण आज उन्हें यह सम्मान प्राप्त हो रहा है. जीवन में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए व्यक्ति सम्मान पा सकता है.

कार्यक्रम के दौरान स्वर्ण शिखर पुस्तक का विमोचन भी किया गया. कार्यक्रम में पर्यावरणविद व राजस्थान में जल संरक्षण पर कार्य करने वाले जल पुरुष राजेंद्र सिंह खासतौर पर उपस्थित रहे. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राजीव सिंह ने डॉ. महादेव सिंह को सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है कि इतना लंबा जीवन व्यतीत करने के बाद समाज के लोग डॉ. महादेव सिंह का सम्मान कर रहे हैं.

रायबरेली : बैसवारा महाविद्यालय लालगंज प्रांगण में रविवार को प्रख्यात पर्यावरणविद डॉ. महादेव सिंह का स्वागत व अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह कार्यक्रम बैसवारा साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था लालगंज ने आयोजित किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राजीव सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की.

डॉ. महादेव सिंह ने कहा, नई पीढ़ी को पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है. शिक्षा अमूल्य रत्न है जो कि इंसान को महान बनाती है. बैसवारा साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थान के प्रवक्ता नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि डॉ. महादेव सिंह ने भूगोल व संस्कृत में एमए की थी. इसके बाद उन्होंने साल 1976 में इलाहाबाद बैंक की नौकरी 6 महीने करके छोड़ दी और बैसवारा पीजी कॉलेज लालगंज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया.

साल 2014 में रिटायर हुए. उन्होंने भूगोल विषय में रायबरेली नगर का भूमि उपयोग व नियोजन पर शोध किया साथ ही संस्कृत विषय में वेदों में पारिस्थितिकी पर भी शोध किया. छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी द्वारा अनुमोदित सूरज दत्त कांति देवी महाविद्यालय खीरों रायबरेली में हुए 2014 से 2018 तक प्राचार्य के पद पर रहे. लगभग 46 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के दौरान उन्होंने संपादन व लेखन कार्य में भी रुचि दिखाई और अनेक पुस्तकों को लिखा.

डॉ. महादेव सिंह ने किसलय पंचवटी के जरिये 5 से 6 हजार पंचवटी का निर्माण करवाया. जिसमें पीपल, बरगद, पाकर, गूलर, नीम, आम, अशोक, जामुन आदि पौधों को रोपित किया. इसके अलावा रायबरेली के गंगा विकास क्षेत्र सरेनी, लालगंज, डलमऊ, गौरा व ऊंचाहार में नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों के साथ गंगा निर्मलीकरण व नदी तंत्र संरक्षण एवं जल जागरुकता में विशिष्ट योगदान दिया.

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