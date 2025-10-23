ETV Bharat / state

द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति के सदस्य बने रांची के डॉ. मधुकांत पाठक, खेल जगत में खुशी की लहर

द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति में झारखंड के अनुभवी कोच डॉ. मधुकांत पाठक को स्थान मिला है.

Dr Madhu Kant Pathak
डॉ. मधुकांत पाठक. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 23, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू ने झारखंड के अनुभवी कोच और खेल प्रणेता डॉ. मधुकांत पाठक को द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति का सदस्य मनोनीत किया है. एएफआई की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि खेल प्रशिक्षकों के क्षेत्र में डॉ. पाठक के योगदान और उनकी दीर्घकालिक सेवाओं को देखते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित समिति में शामिल किया गया है.

झारखंड के खेल जगत में खुशी की लहर

द्रोणाचार्य पुरस्कार देश में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है. इसके चयन में समिति की भूमिका बेहद अहम होती है. डॉ. पाठक के मनोनयन से झारखंड के खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है. राज्य के कई खेल संगठनों और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

एथलेटिक्स क्षेत्र में कर चुके हैं नाम रोशन

डॉ. मधुकांत पाठक ने लंबे समय से एथलेटिक्स क्षेत्र में झारखंड और देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें कई खिलाड़ियों ने एशियाई और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीते हैं.

इस अवसर पर डॉ. मधुकांत पाठक ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी का क्षण है. जो भी दायित्व मुझे सौंपा जाएगा, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा. मेरा उद्देश्य हमेशा से देश और राज्य के खेलों के विकास में योगदान देना रहा है.

शुभकामनाएं देने वालों का लगा तांता

वहीं डॉ. मधुकांत के चयन पर खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर, झारखंड एथलेटिक्स संघ (जेएए) अध्यक्ष सीडी सिंह, झारखंड ओलंपिक संघ (जेओए) कोषाध्यक्ष शिवेंदु दुबे, जेएए के आशीष झा, प्रभाकर वर्मा, वरुण कुमार, बंधन टोप्पो, आलोक मिश्रा, संजय त्रिपाठी, अजीत साहू, राकेश सिंह, रविन्द्र मुर्मू, सिकंदर महतो, अजय नायक, रणवीर सिंह, दशरथ महतो, मनोज कॉन्बेगी, अरविंद कुमार, विनोद सिंह, योगेश यादव, आशु भाटिया, शशांक भूषण सिंह, प्रभात रंजन तिवारी और सरोज यादव सहित संघ के अन्य पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी हैं.

सभी ने कहा कि डॉ. पाठक का यह चयन झारखंड के लिए गर्व की बात है. उनके अनुभव और दृष्टि से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को नई दिशा मिलेगी, बल्कि राज्य में भी कोचिंग और खेल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आएगा.

ये भी पढ़ें-

पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो को किया गया सम्मानित, तीरंदाजी संघ ने दी बधाई

झारखंड के आर्चरी कोच धर्मेंद्र तिवारी को मिलेगा द्रोणाचार्य अवॉर्ड, सूची जारी

SAAF 2025: नेपाल की टीम पहुंची रांची, अन्य देश की टीमें कर रही हैं लगातार प्रैक्टिस

सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का काउंट डाउन शुरू, सीएम बोले - भव्य आयोजन कर राज्य को दिलाएं अलग पहचान

TAGGED:

DR MADHU KANT PATHAK
DRONACHARYA AWARD COMMITTEE MEMBER
ATHLETICS FEDERATION OF INDIA
द्रोणाचार्य पुरस्कार
DRONACHARYA AWARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.