ETV Bharat / state

द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति के सदस्य बने रांची के डॉ. मधुकांत पाठक, खेल जगत में खुशी की लहर

रांचीः एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू ने झारखंड के अनुभवी कोच और खेल प्रणेता डॉ. मधुकांत पाठक को द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति का सदस्य मनोनीत किया है. एएफआई की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि खेल प्रशिक्षकों के क्षेत्र में डॉ. पाठक के योगदान और उनकी दीर्घकालिक सेवाओं को देखते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित समिति में शामिल किया गया है.

झारखंड के खेल जगत में खुशी की लहर

द्रोणाचार्य पुरस्कार देश में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है. इसके चयन में समिति की भूमिका बेहद अहम होती है. डॉ. पाठक के मनोनयन से झारखंड के खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है. राज्य के कई खेल संगठनों और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

एथलेटिक्स क्षेत्र में कर चुके हैं नाम रोशन

डॉ. मधुकांत पाठक ने लंबे समय से एथलेटिक्स क्षेत्र में झारखंड और देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें कई खिलाड़ियों ने एशियाई और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीते हैं.

इस अवसर पर डॉ. मधुकांत पाठक ने कहा कि “यह मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी का क्षण है. जो भी दायित्व मुझे सौंपा जाएगा, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा. मेरा उद्देश्य हमेशा से देश और राज्य के खेलों के विकास में योगदान देना रहा है.”

शुभकामनाएं देने वालों का लगा तांता