मिट्टी के मटकों से जीता 10वां गिनीज रिकॉर्ड, डॉ. लक्ष्यराज सिंह ने पिता की स्मृति को किया नमन

डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने 1400 मिट्टी के मटके बांटकर अपना 10वां विश्व रिकॉर्ड बनाया. इस उपलब्धि को उन्होंने अपने दिवंगत पिता को समर्पित किया.

गिनीज बुक पुरस्कार ग्रहण करते डॉ लक्ष्यराज (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 8:32 AM IST

2 Min Read
उदयपुर: मेवाड़ पूर्व राजपरिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपना 10वां विश्व कीर्तिमान मिट्टी के मटकों से लिखा सेवा, संस्कृति और पर्यावरण के नये अध्याय के रूप में स्थापित किया है.डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने शिक्षा, चिकित्सा, महिला स्वच्छता प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के क्षेत्र में नौ गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद अब फिर पर्यावरण संरक्षण, जन-जागरूकता और हुनरमंदों की कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1400 से ज़्यादा मिट्टी के मटकों का निर्माण करवाकर उन्हें जरूरतमंदों में वितरित कर 10वां गिनीज वर्ल्ड ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मेवाड़ का गौरव बढ़ाया.

इस अवसर पर डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने दिवंगत पिता महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके कला, संस्कृति व परम्परा के संरक्षण में उनके योगदान को याद किया. डॉ. लक्ष्यराज सिंह ने प्राचीन काल से चली आ रही मिट्टी के मटकों की परंपरा, उनके वैज्ञानिक महत्व और स्वास्थ्यवर्धक गुणों को बताते हुए कहा कि आधुनिक जीवनशैली की दौड़ में लोग मटकों में उपलब्ध प्राकृतिक रूप से ठंडे एवं शुद्ध जल के महत्व को सदैव याद रखें. उन्होंने रेफ्रिजरेटर के अत्यधिक ठंडे पानी के संभावित दुष्प्रभावों और मटके के पानी के स्वास्थ्य व पर्यावरण अनुकूल लाभों को सरल शब्दों में समझाया.

Lakshyaraj Singh udaipur
मिट्टी के मटकों से बनाया विश्व रिकॉर्ड (ETV Bharat Udaipur)

डॉ. लक्ष्यराज सिंह पिछले 8 साल में समाज सेवा-पर्यावरण संरक्षण-महिला स्वच्छता प्रबंधन, शिक्षा, चिकित्सा जैसे विषयों पर 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं. उनका कहना है कि ये विश्व कीर्तिमान देश-दुनिया में समाज सेवा और नागरिक दायित्वों के निर्वहन की ज्योति जलाने की पुनीत सोच के साथ स्थापित किए हैं, जिसका क्रम अनवरत जारी रहेगा. डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने पिछले आठ वर्षों में कुल दस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, जिनमें शामिल हैं: 3.29 लाख वस्त्र दान (2019), 20 टन स्टेशनरी वितरण (2019), 20 सेकंड में 4000 पौधारोपण (2020), एक घंटे में 12,000 स्वच्छता उत्पाद वितरण (2021), एक घंटे में 2800 स्वेटर वितरण (2022), एक घंटे में 2800 भोजन पैकेट वितरण (2022), 21,058 बीज बोना (2023), सबसे बड़ा तनाव प्रबंधन सत्र (2024), सोलर लैंप से सूर्य आकृति बनाना (2025), और 1400 मिट्टी के मटके वितरित कर उनका नवीनतम रिकॉर्ड (2026) जिसे उन्होंने अपने दिवंगत पिता को समर्पित किया.

