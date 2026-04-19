डॉक्टर एल. श्याम बने RML अस्पताल के कार्यवाहक निदेशक, जानिए उनका सफर
श्याम सिंह को आरएमएल के निदेशक के साथ ही एबीवीआईएमएस के निदेशक का भी दिया गया प्रभार, नए निदेशक की नियुक्ति तक संभालेंगे काम
Published : April 19, 2026 at 1:37 PM IST
नई दिल्ली: राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) में स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग के प्रमुख डॉक्टर डॉ. एल. श्याम सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है. एबीवीआईएमएस और आरएमएल अस्पताल के मौजूदा निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार दीवान की उम्र 62 वर्ष होने के बाद उन्हें इस पद से मुक्त कर दिया गया है. अब उनकी जगह डॉक्टर श्याम कार्यवाहक निदेशक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे. जब तक नए निदेशक की नियुक्ति नहीं होती है तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे.
डॉ. एल. श्याम सिंह ने संभाला पदभार
अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर श्याम ने अपना कार्यभार संभाल लिया है. उल्लेखनीय है कि डॉ. सिंह के पास स्त्री रोग और प्रसूति के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है. साथ ही रोगी देखभाल, शिक्षा और अस्पताल प्रशासन में सेवा का एक विशिष्ट रिकॉर्ड भी है. इस नई ज़िम्मेदारी से पहले, वे संस्थान में स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे.
डॉ. सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद दोहराई प्रतिबद्धता
डॉ. सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद,संस्थान में रोगी देखभाल सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने, चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की. उन्होंने रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया.
आरएमएल अस्पताल में अधिकतर बीमारियों का इलाज
बता दें कि आरएमएल अस्पताल केंद्र सरकार द्वारा संचालित दिल्ली का एक प्रमुख संस्थान है. यहां पर अधिकतर बीमारियों का इलाज होता है, जिसके लिए देशभर से मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं. साथ ही सेंट्रल दिल्ली में स्थित होने के कारण अस्पताल के डॉक्टरों की ड्यूटी वीवीआईपी के इलाज के लिए भी लगती रहती है. यहां के डॉक्टर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर चिकित्सा सुविधा के लिए भी ड्यूटी पर लगाए जाते हैं. कई बार राष्ट्रपति भवन में भी डॉक्टरों को इलाज की जिम्मेदारी दी जाती है. इसलिए अस्पताल के प्रशासनिक प्रमुख के ऊपर अहम जिम्मेदारी रहती है.
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