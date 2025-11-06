ETV Bharat / state

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

डॉ. कुमुद पिछले 14 सालों से लोगों को सीपीआर ट्रेनिंग दे रही हैं और साथ ही महिलाओं के लिए भी काम कर रही हैं.

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ कुमुद
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ कुमुद CPR ट्रेनिंग देती हुई (ETV Bharat Alwar)
Published : November 6, 2025 at 4:26 PM IST

अलवर: एक व्यक्ति को जीवनदान देने से मिलने वाली खुशी लाखों-करोड़ों रुपये के दान से कहीं ज्यादा होती है. यह कहना है अलवर निवासी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. कुमुद का. जीवन रक्षक तकनीकों की जागरूकता की कमी को देखते हुए उन्होंने अनोखी पहल की और पिछले 14 वर्षों में 15 हजार से अधिक लोगों को सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) का प्रशिक्षण देकर जागरूक किया.

डॉ. कुमुद ने बताया कि 2011 से जिले में सीपीआर जागरूकता अभियान चला रही हैं. इसमें सरकारी संस्थाओं, पुलिस, परिवहन विभाग, होमगार्ड और आम जनता को फर्स्ट एड तथा आपातकालीन जीवन रक्षक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाती है. उनकी टीम शहर के रोड किनारे, बस स्टॉप, अस्पतालों के बाहर और विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती है. इस पहल से न केवल हजारों लोगों को ज्ञान मिला, बल्कि कई मामलों में वास्तविक जीवनदान भी हुआ.

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम पिछले 14 सालों से चला रही हैं (ETV Bharat Alwar)

तीन मिनट गोल्डन टाइम: डॉ. कुमुद ने बताया कि हार्ट अटैक, बर्न, डूबने एवं अन्य कारणों से जिनकी पल्स जा चुकी है, तो तुरंत तीन मिनट के अंदर सीपीआर देकर ऐसे व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है. उन्होंने बताया कि सांसे थमने के बाद मात्र तीन मिनट ही गोल्डन टाइम होता है, इसमें सीपीआर देकर व्यक्ति की सांसे वापस लाई जा सकती हैं. उन्होंने बतायाकि ब्रेन की सप्लाई रुकने से हर्ट काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति की मौत हो सकती है या कोमा में जा सकता है.

सीपीआर में 30 बार सीने पर देना होता है दवाब: डॉ. कुमुद ने बताया कि व्यक्ति को सीपीआर देने के दौरान उसके सीने पर 30 बार दवाब दिया जाता है और दो बार अपने मुंह से सांस दी जाती है. उन्होंने बताया कि सीपीआर देते समय नीचे की सतह कठोर होनी चाहिए, जिससे दवाब देने पर व्यक्ति का शरीर नीचे की ओर नहीं जाए. इससे सारा दवाब व्यक्ति के सीने पर ही पड़ेगा और उसकी सांसे लौटाने में यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम
डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम (ETV Bharat Alwar)

पड़ोसी के बच्चे की बचाई जान: डॉ. कुमुद की यह यात्रा एक व्यक्तिगत अनुभव से शुरू हुई. उनकी पड़ोसी दोस्त का बेटा छत से गिर गया और सांसें रुक गईं. बच्चे को उनके पास लाया गया तो उन्होंने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई. यह पल प्रेरणादायक साबित हुआ. इसके बाद उन्होंने एक संस्था से जुड़कर सीपीआर ट्रेनर का प्रशिक्षण लिया और 2011 से लोगों को सिखाना शुरू किया. अब तक 15 हजार से ज्यादा लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं और यह कार्य जारी है.

सामाजिक संस्थाओं ने पहल को सराहा: डॉ.कुमुद ने बताया कि छोटी-छोटी वर्कशॉप से उन्होंने सीपीआर प्रशिक्षण देने की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और एनजीओ में जाकर लोगों को सीपीआर की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आज वे 400-500 लोगों को एक साथ सीपीआर का प्रशिक्षण देती हैं. उनके द्वारा की गई इस पहल को पुलिस विभाग, होमगार्ड, परिवहन विभाग, सामाजिक संस्थाओं ने सराहा है. इस पहल के लिए कई संस्थाओं की ओर से उनका उत्साहवर्धन किया गया.

CPR Training
लोगों को फर्स्ट एड की जानकारी देती डॉ कुसुम (ETV Bharat Alwar)

हर व्यक्ति को सीपीआर का ज्ञान जरूरी: डॉ. कुमुद ने बताया कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी व खान पान में बदलाव के चलते लोगों में हार्ट अटैक एवं कई अन्य गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे में लोगों को जीवनदान के लिए सीपीआर के प्रति जागरूक होना आवश्यक है, जिससे जरूरत होने पर गंभीर अवस्था में व्यक्ति की सांस थमने पर सीपीआर देकर उसकी जान बचाई जा सके.

उन्होंने बताया कि अब तक वे 15 हजार से ज्यादा लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दे चुकी हैं, लेकिन अभी भी लोगों में सीपीआर को लेकर जागरुकता की कमी है. उन्होंने बताया कि जब वे अपनी टीम के साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सीपीआर का प्रशिक्षण देती हैं, तो पहले लोगों को इक्ट्ठा करना मुश्किल होता है, लेकिन जब उन्हें सीपीआर के प्रशिक्षण के बारे में पता लगता है तो वे उत्सुकता के साथ इस बारे में जानकारी लेते हैं. उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोगों को सीपीआर, के बारे में पता नहीं होता, पल्स क्या होता है और किस प्रकार लोगों को सीपीआर के माध्यम से जीवनदान दिया जा सकता है.

सीपीआर प्रशिक्षण देती हुई डॉ. कुमुद
सीपीआर प्रशिक्षण देती हुई डॉ. कुमुद (ETV Bharat Alwar)

महिलाओं के स्वास्थ्य और हाइजीन पर भी काम: डॉ. कुमुद ने बताया कि सीपीआर जागरूकता के साथ-साथ वे महिलाओं के स्वास्थ्य और हाइजीन को लेकर भी सक्रिय हैं। वह टीम के साथ जिले के स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता, एनीमिया से बचाव, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में भी जागरूक कर रही हैं.

