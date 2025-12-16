ETV Bharat / state

रायपुर के डॉ. कुलदीप सोलंकी का स्वर्ण मंदिर में हुआ सम्मान, सिख इतिहास के महान बलिदानों को राष्ट्रीय स्तर पर दिलाई पहचान

रायपुर : छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी को अमृतसर स्थित पवित्र स्वर्ण मंदिर परिसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने सम्मानित किया है. यह सम्मान उन्हें सिख इतिहास के महान बलिदानों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए चलाए गए अभियान के लिए दिया गया.





चार साहिबजादों को सम्मान दिलाने का संघर्ष

डॉ. कुलदीप सोलंकी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध धर्म की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादों को लेकर अभियान चलाया. चार साहिबजादों की वीरता, त्याग और बलिदान को सम्मान देने के लिए वीर बाल दिवस को शासकीय आयोजन के रूप में मनाने की मांग को जन आंदोलन का रुप दिया. इस मुहिम के अंतर्गत उन्होंने शासन की स्वीकृति मिलने तक निरंतर प्रयास जारी रखा.





प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भेजे ज्ञापन



गौरतलब है कि 2020 में डॉ. कुलदीप सोलंकी ने छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में भारत सरकार से चार साहिबजादों के सम्मान में “वीर बाल दिवस” मनाए जाने की मांग की शुरुआत की थी. इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया. भारत सरकार के समक्ष आधिकारिक रूप से भी अपने तर्क और प्रस्ताव प्रस्तुत किए. इस कार्य के लिए सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भी डॉ सोलंकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह को भेजे थे.

सिख इतिहास के महान बलिदानों को राष्ट्रीय स्तर पर दिलाई पहचान (Dr Kuldeep Solanki honored)

26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस