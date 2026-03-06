ETV Bharat / state

प्रीटर्म बेबी के आंखों की रोशनी को ROP से खतरा, अपने बच्चों को अंधापन से बचाने के लिए करें ये उपाय

डॉ. कीर्ति जैन नन्हीं आंखों की बनी रक्षक ( ETV Bharat )

मेरठ: प्रिमेच्योर बर्थ यानि जब किसी बच्चे का जन्म निर्धारित तिथि से कम से कम 3 हफ्ते पहले हो गया हो. दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी बच्चे का जन्म गर्भकाल का 37वां सप्ताह शुरू होने से पहले हो जाता है तो उसे समय पूर्व जन्म या प्रिमेच्योर बर्थ कहा जाता है. ऐसे बच्चों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की आंखों की रोशनी सुरक्षित है या नहीं, जिसकी समय पर जांच बेहद जरूरी है. ऐसे बच्चों में अंधापन की समस्या का खतरा होने की अधिक रहता है. इसको लेकर मेरठ निवासी नेत्र सर्जन डॉ. कीर्ति जैन जागरूकता अभियान चला रही हैं. उन्होंने अब-तक कई शिशुओं की शिशुओं की जिंदगी में उजाला कर चुकी हैं. अंधापन खतरा बना रहता है: डॉ. कीर्ति जैन ने बताया कि समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में आंखों की गंभीर बीमारी (रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी) का खतरा बना रहाता है, जिसमें रेटिना की रक्त वाहिकाएं असामान्य रूप से विकसित होती हैं और समय पर इलाज न मिलने पर अंधापन का खतरा का कारण बन सकती है. डॉ. कीर्ति जैन नन्हीं आंखों की बनी रक्षक (ETV Bharat) 15 से 30 के अंदर आंखों की जांच जरूरी: डॉ. कीर्ति जैन ने बताया कि अगर बच्चा 34 सप्ताह से पहले पैदा होता है और उसका वजन दो किलो से कम हो, तो ऐसे शिशुओं की आंखों की जांच जन्म के 15 से 30 दिन के अंदर करना जरूरी होता है. चिंता जाताते हुए कहा कि अगले 5 साल में ये नंबर और भी बढ़ने वाला है. समय से पहले बच्चे अब ज्यादा पैदा हो रहे हैं. इस तरह की समस्याओं को लेकर अभी सिर्फ 30 प्रतिशत अस्पतालों में ही सुविधा हैं. शून्य अंधत्व और स्वस्थ राष्ट्र के साथ शुरुआत: डॉ. कीर्ति जैन ने बताया कि 2020 में उन्होंने शून्य अंधत्व और स्वस्थ राष्ट्र के उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की. उस समय कोरोना काल चल रहा था और तमाम परिस्थितियों के कारण भी इसकी गति को कुछ समय के लिए धीमी भी रही थी. पिछले ढाई वर्षों में यह पहल एक सशक्त जन-जागरूकता आंदोलन के रूप में आगे बढ़ी है. 80 प्रतिशत अंधत्व जागरूकता की कमी: कीर्ति कहती हैं कि अंधत्व के अधिकांश मामले रोके जा सकते हैं. राष्ट्रीय आंकड़े के अनुसार, लगभग 80 प्रतिशत अंधत्व जागरूकता की कमी और समय पर जांच व उपचार नहीं मिलतने के कारण होते है. इसी सोच ने उन्हें यह विश्वास दिया कि सही समय पर शिक्षा और जागरूकता से लाखों बच्चों की दृष्टि बचाई जा सकती है. बच्चे की आंखों का इलाज करते हुए डॉक्टर (ETV Bharat)