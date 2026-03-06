प्रीटर्म बेबी के आंखों की रोशनी को ROP से खतरा, अपने बच्चों को अंधापन से बचाने के लिए करें ये उपाय
डॉ. कीर्ति जैन ने बताया, समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में आंखों की गंभीर बीमारी (रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी) का खतरा बना रहाता है.
March 6, 2026
मेरठ: प्रिमेच्योर बर्थ यानि जब किसी बच्चे का जन्म निर्धारित तिथि से कम से कम 3 हफ्ते पहले हो गया हो. दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी बच्चे का जन्म गर्भकाल का 37वां सप्ताह शुरू होने से पहले हो जाता है तो उसे समय पूर्व जन्म या प्रिमेच्योर बर्थ कहा जाता है. ऐसे बच्चों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की आंखों की रोशनी सुरक्षित है या नहीं, जिसकी समय पर जांच बेहद जरूरी है. ऐसे बच्चों में अंधापन की समस्या का खतरा होने की अधिक रहता है. इसको लेकर मेरठ निवासी नेत्र सर्जन डॉ. कीर्ति जैन जागरूकता अभियान चला रही हैं. उन्होंने अब-तक कई शिशुओं की शिशुओं की जिंदगी में उजाला कर चुकी हैं.
अंधापन खतरा बना रहता है: डॉ. कीर्ति जैन ने बताया कि समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में आंखों की गंभीर बीमारी (रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी) का खतरा बना रहाता है, जिसमें रेटिना की रक्त वाहिकाएं असामान्य रूप से विकसित होती हैं और समय पर इलाज न मिलने पर अंधापन का खतरा का कारण बन सकती है.
15 से 30 के अंदर आंखों की जांच जरूरी: डॉ. कीर्ति जैन ने बताया कि अगर बच्चा 34 सप्ताह से पहले पैदा होता है और उसका वजन दो किलो से कम हो, तो ऐसे शिशुओं की आंखों की जांच जन्म के 15 से 30 दिन के अंदर करना जरूरी होता है. चिंता जाताते हुए कहा कि अगले 5 साल में ये नंबर और भी बढ़ने वाला है. समय से पहले बच्चे अब ज्यादा पैदा हो रहे हैं. इस तरह की समस्याओं को लेकर अभी सिर्फ 30 प्रतिशत अस्पतालों में ही सुविधा हैं.
शून्य अंधत्व और स्वस्थ राष्ट्र के साथ शुरुआत: डॉ. कीर्ति जैन ने बताया कि 2020 में उन्होंने शून्य अंधत्व और स्वस्थ राष्ट्र के उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की. उस समय कोरोना काल चल रहा था और तमाम परिस्थितियों के कारण भी इसकी गति को कुछ समय के लिए धीमी भी रही थी. पिछले ढाई वर्षों में यह पहल एक सशक्त जन-जागरूकता आंदोलन के रूप में आगे बढ़ी है.
80 प्रतिशत अंधत्व जागरूकता की कमी: कीर्ति कहती हैं कि अंधत्व के अधिकांश मामले रोके जा सकते हैं. राष्ट्रीय आंकड़े के अनुसार, लगभग 80 प्रतिशत अंधत्व जागरूकता की कमी और समय पर जांच व उपचार नहीं मिलतने के कारण होते है. इसी सोच ने उन्हें यह विश्वास दिया कि सही समय पर शिक्षा और जागरूकता से लाखों बच्चों की दृष्टि बचाई जा सकती है.
भारत में 100 में से 10 बच्चों में प्रीटर्म बेबी: डॉ. कीर्ति ने बताया कि भारत में हर 100 में से 10 बच्चों में प्रीटर्म बेबी होते हैं. ऐसे में इन बच्चों की पहचान करना और समय पर जांच करना एक चुनौती है. अगर 34 सप्ताह से पहले कोई बच्चा पैदा हुआ, वजन दो किलो से कम है, तो ऐसे बच्चों का आंख का पर्दा जरूर चेक कराना ही चाहिए. अगर ऐसे बच्चों को समय पर इलाज मिल जाए तो 80 प्रतिशत मामलों में अंधत्व को रोका जा सकता है.
"नन्हीं आंखें" की शुरुआत: डॉ. कीर्ति ने बताया कि इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रोजेक्ट "नन्हीं आंखें" की शुरुआत की. इस पहले के तहत अब तक 1500 से अधिक शिशुओं की जांच की जा चुकी है. 148 शिशुओं को समय पर उपचार समय पर मिला है, जिससे उन्हें जीवनभर के अंधत्व से बचाया जा सका है.
किया जा रहा है प्रशिक्षित: डॉ. कीर्ति ने बताया कि इस अभियान में मेरठ और बड़ौत के स्वास्थ्य विभाग से मदद मिल रहा है. आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और नर्सिंग विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है, जो ऐसे परिवार का पता लगाते कि निश्चित समय से पहले बच्चे का जन्म हुआ हो.
डॉ. कीर्ति जैन बताती हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की आंखों की जांच और आवश्यक उपचार निःशुल्क किया जाता है, ताकि पैसे की कमी के कारण किसी बच्चे की रोशनी न जाए. इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
परिवारों को करती है जागरूक: सीएमओ डॉ. अशोक कटारिया ने बताया कि कीर्ति के साथ उन्होंने आशा बहनों के अलावा एएनएम को भी जोड़कर समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं की जांच करने के लिए परिवारों को जागरूक करती हैं. इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में कंगारू मदर केयर यूनिट में उनकी टीम लगातार सजग रहती है, क्योंकि जो समय से पहले जन्मे शिशु होते हैं उनको वहां नर्सरी में कई बार लाया जाता है.
सीएमओ डॉ. अशोक कटारिया ने बताया कि कंगारू मदर केयर यूनिट में आने वाले शिशुओं पर भी विशेष नजर रखी जाती है और परिवारों को जांच के लिए प्रेरित किया जाता है. शिशुओं पर भी विशेष नजर रखी जाती है और परिवारों को जांच के लिए प्रेरित किया जाता है.
सुविधा निशुल्क उपलब्ध: वहीं मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के सर्जन व विभागाध्यक्ष भी मानते हैं कि ये गंभीर चिंता का विषय है. मेडिकल कॉलेज में भी ऐसे बच्चों की जांच की सुविधा निशुल्क उपलब्ध है.
