कौन हैं IPS डॉ. कौस्तुभ? जिन्हें CM योगी के शहर का बनाया गया एसएसपी
गोरखपुर के नए पुलिस कप्तान के रूप में डॉ कौस्तुभ ने चार्ज संभाला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 5:24 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर जिले के नए पुलिस कप्तान और तेजतर्रार 2015 बैच के IPS अधिकारी डॉ. कौस्तुभ ने शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाल लिया. ज्वाइनिंग आदेश कक्ष में उन्होंने एसपी सिटी अभिनव त्यागी से पदभार लिया.
डॉ कौस्तुभ ने चार्ज संभाला: डॉ. कौस्तुभ योगी आदित्य नाथ सरकार के पसंदीदा अधिकारियों में से एक हैं. कौस्तुभ जुलाई 2019 में गोरखपुर के सिटी एसपी के रूप में कार्य कर चुके हैं. उस दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था, महिला सुरक्षा और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए गए अभियानों से आपनी खास पहचान बनाई थी. उनके कार्यकाल को आज भी सख्त और सक्रिय कार्यकाल के रूप में याद किया जाता है.
गोरखपुर के बाद महाराजगंज, अंबेडकरनगर और जौनपुर में पुलिस अधीक्षक रहे. सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों में काम करने का उन्हें व्यापक अनुभव है. वाराणसी और सोनभद्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं हैं. इसको देखते हुए योगी आदित्य नाथ ने एक बार फिर कौस्तुभ को अपने जिला गोरखपुर की कमान सौंपी है.
महिला सुरक्षा को प्राथमिकता. कार्यभार संभालते ही एसएसपी ने सभी थानों को निर्देश दिया कि फरियादियों की शिकायतों को पूरी गंभीरता से लिया जाए और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. महिला सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में नियमित व प्रभावी गश्त, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और संगठित अपराध को प्राथमिकता दिया जाए.
उन्होंने यह भी कहा कि जनता से अच्छा व्यवहार और बेहतर संवाद पुलिस की छवि को मजबूत करता है. अगर कहीं लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी. वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
एसएसपी ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा. अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, पुलिस लाइन व कार्यालयों में प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग बंद रहेगा. पानी कांच के गिलास में ही दिया जाएगा. ज्वाइनिंग के दौरान एसपी सिटी अभिनव त्यागी, सहायक पुलिस अधीक्षक/सीओ लाइन अरुण कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें: महराजगंज में चौकी इंचार्ज ने घूस मांगी, वीडियो सामने आने पर एसपी ने किया सस्पेंड
ये भी पढ़ें: भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर चला योगी का हंटर; यूपी-बिहार बॉर्डर पर अवैध वसूली, SP-ASP का ट्रांसफर, सीओ-थानेदार सस्पेंड - CM Yogi Action on Ballia Police