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पटना की बेटी डॉ. जया भारती का बजा विश्व में डंका, जर्मनी में जीता 'बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026'

जया का रिसर्च ‘ग्रीन एनर्जी स्टोरेज मटेरियल’ पर केंद्रित है, जो भविष्य में बैटरी तकनीक में क्रांति ला सकता है. पढ़ें पूरी खबर

DR JAYA BHARTI FROM PATNA
डॉ. जया भारती ने जर्मनी में जीता 'बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 10, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
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पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी स्थित धनरूआ प्रखंड के सुल्तानपुर गांव की बेटी डॉ. जया भारती ने वैश्विक स्तर पर बिहार का मान बढ़ाया है. उन्हें जर्मनी के ब्राडेनबर्ग राज्य में ‘नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग’ श्रेणी में ‘बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026’ से नवाजा गया है. यह सम्मान उन्हें जर्मनी के साइंस एंड कल्चर मंत्री ने प्रदान किया.

सरकारी स्कूल से शुरू हुआ सफर: डॉ. जया की प्रारंभिक शिक्षा धनरूआ के विजयपुरा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय, ग्राम सुल्तानपुर वार्ड-10 से हुई. इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए पटना गईं. वहां से 10+2 (आईएससी) करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया. अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने IIT गांधीनगर से MSc और फ्रांस सरकार की स्कॉलरशिप पर पेरिस से PhD की.

DR JAYA BHARTI FROM PATNA
जर्मनी में डॉ. जया भारती (ETV Bharat)

भविष्य की बैटरी तकनीक पर रिसर्च: वर्तमान में जया जर्मनी की पॉट्सडैम यूनिवर्सिटी में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से पोस्ट-डॉक्टरेट कर चुकी हैं. उनका रिसर्च ‘ग्रीन एनर्जी स्टोरेज मटेरियल’ पर केंद्रित है, जो भविष्य में बैटरी तकनीक में क्रांति ला सकता है.

भारत लौटकर सेवा करने का जज्बा: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता पाने के बाद डॉ. जया अब अपने देश लौटकर किसी IIT में फैकल्टी के रूप में सेवा देना चाहती हैं. उनका सपना भारत के लिए रिसर्च साइंस के क्षेत्र में काम कर अपनी जड़ों को मजबूत करना है.

मसौढ़ी के बच्चों के लिए प्रेरणा: जया ने संदेश दिया कि सरकारी स्कूल से पढ़कर भी दुनिया के किसी भी कोने में पहुँचा जा सकता है. उन्होंने युवाओं से कहा कि अगर मेहनत और लगन सच्ची हो, तो कोई भी बाधा आपके सपनों को नहीं रोक सकती.

देश और माता-पिता के लिए गौरव: उनके पिता मेजर विनय कुमार और माता उषा रानी बेटी की इस ऐतिहासिक सफलता से गौरवान्वित हैं. उनका कहना है कि जया बचपन से ही होनहार थी और आज उसने न केवल बिहार, बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है.

सफलता के पीछे का अटूट संघर्ष: गांव की पगडंडियों से पेरिस और जर्मनी की लैब तक पहुँचने का यह सफर संघर्ष और दृढ़ संकल्प की अनूठी कहानी है. यह साबित करता है कि प्रतिभा किसी सुख-सुविधा की नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और माता-पिता के आशीर्वाद की मोहताज है.

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