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इस न्यूरोसर्जन और सीएम सुक्खू के बीच किस बात को लेकर ठनी? क्यों मुख्यमंत्री पर लगाया डॉक्टरों के अपमान का आरोप

अक्सर अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान और लोगों से मुलाकात के बीच कभी कभी डॉ. जनकराज मरीजों को भी देख लेते हैं. इस दौरान वो उन्हें जरूरी परामर्श के साथ दवाइयां भी लिख देते हैं. इस पर सीएम सुक्खू ने जनकराज पर तंज कसते हुए कहा था कि डॉ. जनकराज किसी मरीज की पर्ची उठाकर देख लेते हैं, लेकिन इससे मरीज ठीक नहीं होगा. मरीज चंबा मेडिकल कॉलेज में अच्छी मशीनरी आने से ही ठीक होगा. ये सिर्फ ड्रामा है. ये कभी मेडिकल कॉलेज चंबा की बैठक में नहीं आए. इनसे इसके बारे में पूछा जाना चाहिए. उनकी मंशा और निराशा साफ़ दिखाई देती है. सच्चाई यह है कि वो आपस में बहुत लड़ते हैं और जनता के लिए काम नहीं करते वो केवल नाटक करते हैं. भाजपा के लोग नाटक करने में सबसे माहिर हैं.

शिमला: चंबा मिंजर मेले में स्थानीय जिले के तीनों बीजेपी विधायकों के शामिल न होने पर सीएम सुक्खू ने तंज कसा था. मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो कुंठाग्रस्त हैं. ये तीनों विधायक अपनी जनता की आवाज विधानसभा में नहीं उठाते हैं. ये सिर्फ ड्रामा करते हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि डॉ. जनकराज, हंसराज, डीएस ठाकुर सब गुटबाजी में उलझे हुए हैं.

जनकराज का सीएम सुक्खू को जवाब

वहीं, डॉ. जनकराज ने सीएम सुक्खू पर पलटवार करते हुए कहा कि अपने बाल कटवाते हुए, ढाबे पर खाने खाते, चाट पापड़ी खाते हुए वीडियो बनाने को असली ड्रामा कहते हैं. हम लोगों की मदद करते हैं. मैं एक डॉक्टर हूं. डॉक्टर पहले हूं. वन्स अ डॉक्टर ऑलवेज ए डॉक्टर. हमने नौकरी से त्यागपत्र दिया है, डॉक्टरी से कभी त्याग पत्र नहीं दिया. मैं सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के मरीजों को ही नहीं देखता, मैं दूसरी जगह के मरीजों का भी चेकअप कर लेता हूं. कई बार शिमला आते नादौन विधानसभा क्षेत्र के लोग भी मेरे पास आते हैं. हम मरीजों को अपने पास नहीं बुलाते, बल्कि वो खुद हमारे पास आते हैं.

डॉक्टर जनक ने कहा कि मैं लोगों की सेवा करता हूं. किसी के काम ड्रामा बता देना सीएम को शोभा नहीं देता है. ये पूरे चिकित्सा जगत के साथ सभी डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों की भावनाओं का अपमान मुख्यमंत्री ने किया है. इसे लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए. मुख्यमंत्री यहां तक ड्रामा करके पहुंचे हैं. प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन ड्रामा कर रहा है. बाल कटवाने का वीडियो डालना ही ड्रामेबाजी है. शायद मुख्यमंत्री को विधानसभा स्पीकर से कोई नाराजगी है. चंबा में लैंड करते ही स्पीकर ने उनके बालों को छू लिया और इसलिए उन्होंने उन बालों को कटवा दिया. लोग अब सीएम के बाल कटवाने पर मीम्स बना रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम के बालों को भूरी सिंह संग्रहालय में रख लिया गया है, ताकि इतिहास में लोग देखें कि व्यवस्था परिवर्तन के दौरान चंबा को सिर्फ मुख्यमंत्री के बालों के अलावा कुछ नहीं मिला. बता दें कि जनकराज आईजीएमसी में न्यूरोसर्जन रह चुके हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में आईजीएमसी से इस्तीफा देकर विधायक बने थे.

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