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अमेरिका में रिसर्च एसोसिएट की नौकरी छोड़ झारखंड लौटे जयदेव आंदोलित छात्रों की कर रहे मदद, JPSC परीक्षा नहीं निकाल पाने का है मलाल

रांची: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के समर्थन में पहुंच रहे हर व्यक्ति और हर चेहरे के पीछे एक अलग कहानी छिपी है.

धरनास्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे देवेन्द्रनाथ महतो और अन्य युवाओं का एक बड़े भाई की तरह ख्याल रख रहे हैं एक ऐसे ही शख्स हैं, डॉ. जयदेव महतो. 5 अगस्त से ही वे जयपाल सिंह स्टेडियम आकर अपने तरीके से आंदोलनकारियों की देखभाल कर रहे हैं. वे बोकारो के रहने वाले हैं. पर्यावरण विज्ञान में उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद अमेरिका में रिसर्च एसोसिएट रहे.

नौकरी छोड़ झारखंड लौटे जयदेव आंदोलित छात्रों की कर रहे मदद, (Etv Bharat)

युवा मन और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानने वाले डॉ. जयदेव अपनी माटी की सेवा करने की भावना से झारखंड लौट आए. उन्होंने विश्वविद्यालय में फैकल्टी पद के लिए परीक्षा दी और जेपीएससी की कॉपी भी लिखी. लेकिन रांची विश्वविद्यालय से स्नातक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर, आईआईटी से पीएचडी और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से पोस्ट-डॉक्टरेट करने वाले डॉ. जयदेव महतो बताते हैं कि उन्होंने दो बार जेपीएससी परीक्षा दी और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में शिक्षक पद के लिए भी परीक्षा दी, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी.

वे पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई का लाभ अपने गांव, शहर और राज्य को देना चाहते थे, लेकिन यहां की व्यवस्था ने उन्हें निराश कर दिया. उन्होंने कहा, “झारखंड की इस व्यवस्था ने मुझे बेरोजगार होने का तमगा दे दिया है.”