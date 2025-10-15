ETV Bharat / state

डॉ. ईश शर्मा के प्रयास से मॉरीशस बना आयुर्वेद को शिक्षा और संस्कृति से जोड़ने वाला पहला देश, जानें कैसे किया ये काम

आयुर्वेद का महत्व और उसकी व्यपकता को मॉरीशस में भी स्थापित करने वाले डॉ. ईश शर्मा से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. पढ़ें खबर..

डॉ. ईश शर्मा से खास बातचीत
डॉ. ईश शर्मा से खास बातचीत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 15, 2025 at 4:05 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि भारत की धरोहर है. इसे लेकर भारत सरकार देश ही नहीं, विदेशों में काम कर रही है. आयुर्वेद में रोगों का कारण वात, पित्त, कफ का असंतुलन माना जाता है, जिसे त्रिदोष भी कहते हैं. इन्हें संतुलित करने के लिए आहार, जड़ी-बूटियां, योग, ध्यान आदि विधियां अपनाई जाती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने के विजन की दिशा में डॉ. ईश शर्मा ने मॉरीशस में ऐतिहासिक काम किया है. वर्ष 2021 से 2024 तक भारत सरकार की ओर से मॉरीशस में आयुर्वेद एकैडेमिक चेयर (Ayurveda Academic Chair) के रूप में कार्यरत रहे डॉ. ईश शर्मा न सिर्फ वहां के स्वास्थ्य ढांचे में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को पहचान दिलाई, बल्कि उन्होंने मॉरीशस को विश्व का पहला ऐसा देश बना दिया, जहां स्कूली शिक्षा में आयुर्वेदिक भोजन पद्धति को शामिल किया गया है.

आप भारत की तरफ से मॉरिशियस में एबेंसडर रहे हैं. आपने मॉरिशियस में आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए क्या किया?

आयुर्वेद सिर्फ इलाज की नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की वैज्ञानिक पद्धति है. आयुर्वेद कहता है आहार परम औषधि यानी भोजन ही सबसे बड़ी दवा है. 6 से 12 वर्ष की आयु बच्चों के लिए आदत बनाने की सबसे महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है. इसीलिए हमने उसी उम्र में बच्चों को आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सही भोजन खाना सिखाने की पहल की. साथ ही आयुर्वेद के कई कोर्स भी यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरीशस में काफी प्रयास के बाद शामिल किए गए. इससे न सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूती मिली बल्कि बच्चों में स्वस्थ जीवनशैली की नींव भी रखी गई.

डॉ. ईश शर्मा, पूर्व आयुर्वेद एकैडेमिक चेयर, मॉरिशस (ETV Bharat)

दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, वहां भी यह बनाया जा सकता है?

राष्ट्रपति भवन परिसर में 5000 वर्गमीटर क्षेत्र में आयुर्वेदिक गार्डन का निर्माण किया है. दुनियाभर के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आवासों में हर्बल या मेडिसिनल गार्डन होते हैं, लेकिन मॉरीशस के गार्ड को ‘आयुर्वेदिक गार्डन’ कहा गया. यह आयुर्वेद के वैश्विक महत्व को दर्शाता है. मॉरीशस के स्वतंत्रता दिवस (12 मार्च 2024) के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं. उन्होंने इस पहल की सराहना की थी और कहा कि भारत में भी इस तरह की पहल की जाएगी.

Wभारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मॉरिशस दौरे पर आयुर्वेदिक गार्डन में. साथ में मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराजसिंह रूपुन और डॉ. ईश शर्मा
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मॉरिशस दौरे पर आयुर्वेदिक गार्डन में. साथ में मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराजसिंह रूपुन और डॉ. ईश शर्मा (ETV Bharat)

आयुर्वेद का उद्देश्य केवल इलाज नहीं, बल्कि पहले रोकथाम भी

भारत लौटने के बाद डॉ. ईश शर्मा अब आचार्य मनीष जी के साथ मिलकर आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आचार्य मनीष जी ने आयुर्वेद को लेकर जो जन-जागरण किया है, वह किसी क्रांति से कम नहीं है. उनके उत्साह व दृष्टिकोण से मैं पूरी तरह जुड़ाव महसूस करता हूं. हमारा लक्ष्य है कि लोग बीमार होने से पहले ही जागरूक व प्रशिक्षित हों, जिससे बीमारी से बचा जा सके. आयुर्वेद का उद्देश्य केवल इलाज नहीं, बल्कि रोग से पहले रोकथाम है. हम एलोपैथी या किसी अन्य पद्धति के विरोध में नहीं हैं. हर चिकित्सा प्रणाली का अपना महत्व है, लेकिन लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बनना होगा. अगर हम नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज को रोकना चाहते हैं, तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा.

ज्यादा भोजन है कई बीमारियों की जड़

डॉ. ईश शर्मा ने बताया कि आयुर्वेदिक भोजन पद्धति का मूल सिद्धांत 'माइंडफुल ईटिंग' है, यानी भोजन करते समय पूरा ध्यान केवल खाने पर होना चाहिए, न कि मोबाइल या टेलीविजन पर. आयुर्वेद 'नो टू ओवरईटिंग' पर जोर देता है, क्योंकि ज्यादा भोजन कई बीमारियों की जड़ है. साथ ही चीनी, नमक, तेल और घी का सीमित सेवन जरूरी बताया गया है, जिससे शरीर स्वस्थ रहे. आयुर्वेद के अनुसार, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन क्रिया पर असर पड़ता है. मॉरीशस में स्कूली पाठ्यक्रम में यही सिद्धांत बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, जिससे वे न केवल खुद स्वस्थ आदतें अपना रहे हैं, बल्कि अपने अभिभावकों को भी प्रेरित कर रहे हैं.

आयुर्वेद के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉ. ईश शर्मा को मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रशस्ति पत्र देते हुए
आयुर्वेद के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉ. ईश शर्मा को मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रशस्ति पत्र देते हुए (ETV Bharat)

आयुर्वेदिक गार्डन में 100 के अधिक औषधीय पेड़ पौधे

उन्होंने बताया, मॉरीशस के राष्ट्रपति भवन परिसर में करीब 5000 वर्गमीटर क्षेत्र में आयुर्वेदिक गार्डन बना है. इस गार्डन में भारत के पारंपरिक आयुर्वेद से जुड़े करीब 100 औषधीय पौधे व वृक्ष लगाए गए हैं. इनमें प्रमुख रूप से अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, आंवला, शतावरी, ब्राह्मी, बेल, अर्जुन छाल, मुलेठी, भृंगराज, सर्पगंधा जैसे अन्य पेड़-पौधे शामिल हैं. इनके साथ लेमनग्रास, अदरक, पुदीना, एलोवेरा, करेला बेल, चंदन व हींग जैसी उपयोगी वनस्पतियां भी लगाई गई हैं. डॉ. ईश शर्मा की देखरेख में तैयार यह स्थल आज न सिर्फ मॉरीशस, बल्कि पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक जीवनशैली और भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का प्रतीक बन चुका है.

