स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान: पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन की पीठ में छुरा भोंका, उनकी भाषा आदिवासी की नहीं हो सकती
खनिज कानून संशोधन का विरोध करते हुए डॉ इरफान अंसारी ने चंपाई सोरेन और भाजपा पर निशाना साधा. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 26, 2026 at 1:39 PM IST
रांची: राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही से पहले सीधा हमला भाजपा और चंपाई सोरेन पर बोला है. उन्होंने कहा कि संशोधित एमएमडीआर लागू हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे. उन्होंने कहा कि आदिवासियों का झारखंड है, हम भाजपा के इशारे पर नहीं चलेंगे.
SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित कियाः इरफान अंसारी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को SIR और MMDR को लेकर बुलाये गए दो दिनों के विशेष सत्र के लिए बधाई देते हुए डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि कल हम लोगों ने SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है और ज्ञानेश कुमार को हर हाल में जाना होगा.
'बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ने राज्य के लिए कुछ नहीं किया'
इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन को अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए. जब इनको राज्य को सजाने संवारने का मौका मिला तब उन्होंने राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया और अब इस प्रकार की बाते कर रहे हैं.
डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन की पीठ में छुरा भेंका है. यदि हेमंत सोरेन चाहते तो अपने भाई बसंत सोरेन या पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते थे लेकिन जब चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने क्या किया, यह सबको मालूम है.
BJP आदिवासी और मुसलमानों में फूट डाल रही हैः इरफान अंसारी
इरफान अंसारी ने कहा कि भोगनाडी में मुसलमानों ने कुर्बानी भी दी है. तब वहां पर हिन्दू-मुसलमान नहीं हुआ मगर अब ये लोग आदिवासी और मुसलमानों में फूट डाल रहे हैं, ये ढोंगी लोग हैं जो इस प्रकार की हरकते कर रहे हैं.
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