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स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान: पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन की पीठ में छुरा भोंका, उनकी भाषा आदिवासी की नहीं हो सकती

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ( Etv Bharat )

रांची: राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही से पहले सीधा हमला भाजपा और चंपाई सोरेन पर बोला है. उन्होंने कहा कि संशोधित एमएमडीआर लागू हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे. उन्होंने कहा कि आदिवासियों का झारखंड है, हम भाजपा के इशारे पर नहीं चलेंगे.

SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित कियाः इरफान अंसारी