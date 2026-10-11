झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी दिल्ली रवाना, INDIA ब्लॉक के 12 अक्टूबर को होने वाले प्रोटेस्ट में लेंगे भाग
INDIA ब्लॉक के 12 अक्टूबर को होने वाले प्रोटेस्ट में भाग लेने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली रवाना हो गए. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 3:31 PM IST
रांची: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की बर्खास्तगी, SIR को रद्द करने और CEC ज्ञानेश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर 12 अक्टूबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया है. इस आह्वान पर दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी सेवा विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं.
स्वास्थ्य मंत्री ने खुद वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है. वीडियो में उन्होंने कहा, “भाजपा के इशारे पर वोटर लिस्ट में धांधली और SIR के ज़रिए वोट के अधिकार पर किए गए खेल के खिलाफ झारखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहे हैं. मैं भी इस लोकतांत्रिक संघर्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करने दिल्ली आ रहा हूं.”
स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट मांगें रखीं
डॉ. इरफान अंसारी ने आगे कहा, “हमारी मांग स्पष्ट है वोट चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, वोटर लिस्ट की पारदर्शिता सुनिश्चित हो और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 24 घंटे के भीतर इस्तीफ़ा दें. उन्होंने कहा कि, अब चुप्पी नहीं, जवाबदेही चाहिए! अब समझौता नहीं, अधिकार चाहिए!”
SIR पर भी जताई चिंता
वीडियो में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि SIR के नाम पर लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. लोगों में एक स्वाभाविक गुस्सा है और अगर ऐसे में हम लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल्ली के आंदोलन में शामिल नहीं हुए तो जनता हमें माफ नहीं करेगी.
ये भी पढ़ें:
केंद्र सरकार की उदासीनता से अटका है झारखंड के पीडीएस दुकानदारों का कमीशन- मंत्री इरफान अंसारी
झारखंड में तत्काल SIR प्रक्रिया हो बंद, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें: डॉ. इरफान अंसारी