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झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी दिल्ली रवाना, INDIA ब्लॉक के 12 अक्टूबर को होने वाले प्रोटेस्ट में लेंगे भाग

इरफान अंसारी ( Etv Bharat )

रांची: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की बर्खास्तगी, SIR को रद्द करने और CEC ज्ञानेश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर 12 अक्टूबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया है. इस आह्वान पर दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी सेवा विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं.

स्वास्थ्य मंत्री ने खुद वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है. वीडियो में उन्होंने कहा, “भाजपा के इशारे पर वोटर लिस्ट में धांधली और SIR के ज़रिए वोट के अधिकार पर किए गए खेल के खिलाफ झारखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहे हैं. मैं भी इस लोकतांत्रिक संघर्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करने दिल्ली आ रहा हूं.”