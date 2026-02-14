ETV Bharat / state

डॉ. हेडगेवार की प्रतिमा का अनावरण, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोलीं ‘राष्ट्र प्रथम’ की प्रेरणा

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शाहदरा स्थित डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान के परिसर में राष्ट्र पुनरुत्थान के शिल्पी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया. इस अवसर को उन्होंने अत्यंत गौरवशाली बताते हुए कहा कि यह क्षण इसलिए भी विशेष है क्योंकि संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है.



मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सन् 1925 की विजयादशमी के पावन अवसर पर डॉ. हेडगेवार द्वारा रोपा गया ध्येय बीज आज एक विराट वटवृक्ष का रूप ले चुका है, जो निरंतर मां भारती की सेवा में समर्पित है. उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज संगठन का जो मार्ग डॉ. साहब ने दिखाया, वही आज भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आधार स्तंभ बन चुका है.

रेखा गुप्ता ने कहा कि संघ के शताब्दी संकल्प के साथ हमारा लक्ष्य भारत को उसके प्राचीन गौरव पर पुनः प्रतिष्ठित करना है, ताकि देश परम वैभव के शिखर तक पहुंच सके. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आरोग्य संस्थान में स्थापित यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को सेवा ही साधना और ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना से प्रेरित करती रहेगी.

