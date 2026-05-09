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36 साल का अनुभव, कई बड़े पदों पर सेवाएं, अब नौणी विश्वविद्यालय की कमान संभालेंगे डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा

डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा ( NAUNI UNIVERSITY )