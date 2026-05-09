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36 साल का अनुभव, कई बड़े पदों पर सेवाएं, अब नौणी विश्वविद्यालय की कमान संभालेंगे डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा

डॉ. हरमिंदर बवेजा शिक्षण, अनुसंधान, प्रशासन और प्रसार कार्यों में लंबा अनुभव रखते हैं. उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है.

DR HARMINDER SINGH BAWEJA
डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा (NAUNI UNIVERSITY)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 7:28 PM IST

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सोलन: डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को नया कुलपति मिल गया है. प्रख्यात फ्लोरीकल्चर वैज्ञानिक डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार संभाल लिया. विश्वविद्यालय पहुंचने पर शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. 36 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले डॉ. बवेजा अब विश्वविद्यालय को नई दिशा देने की जिम्मेदारी संभालेंगे.

लंबा प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव

डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा शिक्षण, अनुसंधान, प्रशासन और प्रसार कार्यों में लंबा अनुभव रखते हैं. वे हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश के बागवानी निदेशक और उत्तराखंड के बागवानी निदेशक जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा वे नौणी विश्वविद्यालय में फ्लोरीकल्चर विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं.

शोध और शिक्षा में अहम योगदान

एक सफल शिक्षाविद के रूप में डॉ. बवेजा ने कई स्नातकोत्तर और पीएचडी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है. उन्होंने अनेक शोध पत्र और पुस्तकें प्रकाशित की हैं. शिक्षा को आधुनिक बनाने और विद्यार्थियों के कौशल विकास से जुड़ी कई पहलों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उन्होंने एफएओ सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और यूरोप व यूएई के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन दौरों में भी भाग लिया.

कृषि और बागवानी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां

डॉ. बवेजा ने कृषि विपणन और बागवानी अवसंरचना को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई है. उनके कार्यकाल में विश्व बैंक समर्थित परियोजनाओं के तहत करीब 150 करोड़ रुपये की कृषि विपणन परियोजनाएं लाई गईं. वहीं उत्तराखंड में 8500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का सफल संचालन भी किया गया. उन्हें ई-नाम क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2017 और एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड जैसे सम्मान भी मिल चुके हैं.

विश्वविद्यालय को नई दिशा देने पर जोर

कार्यभार संभालने के बाद डॉ. बवेजा ने कहा कि उनका लक्ष्य विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, नवाचार आधारित और आर्थिक रूप से मजबूत संस्थान बनाना है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में उद्योगों से जुड़ाव बढ़ाने और किसानोन्मुखी कार्यक्रमों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. साथ ही विद्यार्थियों और युवा पेशेवरों के लिए बेहतर अवसर तैयार किए जाएंगे.

डॉ. बवेजा ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम से कृषि और बागवानी समुदाय की सेवा करना उनके लिए गर्व की बात है.

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