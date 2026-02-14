ETV Bharat / state

हल्द्वानी में बाइकर ने बड़े डॉक्टर को मारी टक्कर, अस्पताल में हुए भर्ती, SSP ने जाना हाल

हल्द्वानी: शहर में रैश ड्राइविंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. खासकर ठंडी सड़क और आंतरिक मार्गों पर देर रात तेज रफ्तार बाइक सवारों का आतंक देखने को मिल रहा है. ताजा मामला कृष्णा अस्पताल के सामने का है. यहां तेज रफ्तार बाइक चला रहे एक युवक ने शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. हरभजन सिंह को टक्कर मार दी. हादसे में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

बाइकर ने अस्पताल के बाहर डॉक्टर को मारी टक्कर: हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में रैश ड्राइविंग का एक और मामला सामने आया है. घटना कृष्णा अस्पताल के पास की है. यहां एक युवक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाते हुए अस्पताल के ही डॉक्टर को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डॉक्टर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है. घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है.

एसएसपी ने अस्पताल जाकर डॉक्टर का हालचाल जाना: घटना के बाद शुक्रवार को नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी, सीओ सिटी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर डॉ. हरभजन सिंह से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.