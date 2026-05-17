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डीएमए-डीएमसी चुनाव में डॉ. गिरीश त्यागी जीते, डॉक्टरों ने इन मुद्दों पर डाले वोट

चुनाव में डॉक्टरों ने युवा डॉक्टर, महिला डॉक्टरों के मुद्दे समेत अन्य मुद्दों पर वोट डाले. कुल 2314 डॉक्टरों ने मताधिकार का प्रयोग किया.

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डीएमसी में प्रतिनिधि होंगे डॉक्टर गिरीश त्यागी
दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डीएमसी में प्रतिनिधि होंगे डॉक्टर गिरीश त्यागी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 17, 2026 at 9:00 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) की डीएमए-डीएमसी सीट के लिए शाम पांच बजे मतदान संपन्न हुआ. चुनाव में डॉक्टर गिरीश त्यागी ने बंपर जीत हासिल की. उन्होंने 486 वोट से डॉक्टर पूनम गुलाटी को हराया. अब डॉक्टर त्यागी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डीएमसी में प्रतिनिधि होंगे. चुनाव अधिकारी डॉक्टर अजय लेखी ने बताया कि कुल 2314 डॉक्टरों ने चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. हालांकि, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में वैसे करीब 17 हजार डॉक्टर सदस्य हैं, लेकिन गर्मी के कारण अधिकांश लोग वोट डालने नहीं पहुंचे. इसके बाद शाम छह बजे से मतगणना शुरू हुई.

वहीं, डीएमए-डीएमसी चुनाव में वोट डालने वाले मतदाता डॉक्टर सुनील सत्रावल ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस तरह की डीएमसी चुनकर के आए जो डॉक्टरों के लिए समर्पित होकर काम करे. मैंने इसी मुद्दे पर वोट दिया है. साफ सुथरी डीएमसी की टीम चुनकर आए और वह अग्रेसिव होकर के काम करे. उनके अलावा डॉक्टर अरुण बावेजा ने कहा कि डीएमसी चुनाव में इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं. इनमें सर्विस करने वाले डॉक्टर के अलग मुद्दे हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के अलग मुद्दे हैं. इन सभी मुद्दों के लिए समर्पित होकर के नई डीएमसी की टीम काम करे.

डीएमए-डीएमसी चुनाव हुआ संपन्न (ETV Bharat)

रजिस्टर करने में आती है समस्या: उधर डीएमए-डीएमसी चुनाव में वोट डालकर निकले डॉक्टर विभू आनंद ने कहा कि मैंने युवा डॉक्टरों के मुद्दों पर वोट डाला है. हम चाहते हैं कि फॉरेन मेडिकल ग्रैजुएट्स जो विदेश से पढ़ाई करके आते हैं उनको डीएमसी में रजिस्टर करने में बहुत दिक्कत आती है. उनकी समस्याओं का समाधान हो. वा डॉक्टरों का ऐसा प्रतिनिधि चुनकर के डीएमसी में जाए जिससे वह युवा डॉक्टरों की लड़ाई लड़ सके और उनकी समस्या का समाधान कराए.

महिलाएं हों नॉमिनेट: उनके अलावा डॉक्टर ममता ठाकुर ने कहा कि उन्होंने महिला डॉक्टरों के मुद्दे पर वोट किया. महिला डॉक्टरों को डीएमसी के गठन के 24 साल बाद भी अभी तक कोई प्रतिनिधित्व डीएमसी में नहीं मिला है. लगभग सभी संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है तो डीएमसी में भी मिलना चाहिए. मेडिकल कॉलेज से जो 11 डीएमसी मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं उनसे भी महिलाएं नॉमिनेट होकर आए. साथ ही जिन 4 लोगों को सरकार अपनी ओर से डीएमसी में नोमिनेट करती है उसमें भी महिला होनी चाहिए. जब डीएमसी में महिलाएं होंगी तभी महिलाओं के हितों की बात होगी.

इसपर नहीं हुआ काम: वोट देने सरिता विहार से पहुंचे डॉक्टर राजीव कुमार सिन्हा ने कहा, डीएमसी का जब गठन हुआ था तब कहा गया था कि सिर्फ एक बार ही इसकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, उसके बाद फीस नहीं ली जाएगी. लेकिन अब हर 5 साल में रिन्यूअल फीस ली जा रही है. यह भी कहा गया था कि यह डीएमसी फर्जी डिग्री पर प्रेक्टिस करने वाले डॉक्टरों को रोकेगी तो इस तरह का भी कोई काम नहीं हुआ. डॉक्टरों के हित में डीएमसी काम करे. इन्हीं मुद्दों पर वोट डाला है.

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