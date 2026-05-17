ETV Bharat / state

डीएमए-डीएमसी चुनाव में डॉ. गिरीश त्यागी जीते, डॉक्टरों ने इन मुद्दों पर डाले वोट

नई दिल्ली: दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) की डीएमए-डीएमसी सीट के लिए शाम पांच बजे मतदान संपन्न हुआ. चुनाव में डॉक्टर गिरीश त्यागी ने बंपर जीत हासिल की. उन्होंने 486 वोट से डॉक्टर पूनम गुलाटी को हराया. अब डॉक्टर त्यागी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डीएमसी में प्रतिनिधि होंगे. चुनाव अधिकारी डॉक्टर अजय लेखी ने बताया कि कुल 2314 डॉक्टरों ने चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. हालांकि, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में वैसे करीब 17 हजार डॉक्टर सदस्य हैं, लेकिन गर्मी के कारण अधिकांश लोग वोट डालने नहीं पहुंचे. इसके बाद शाम छह बजे से मतगणना शुरू हुई.

वहीं, डीएमए-डीएमसी चुनाव में वोट डालने वाले मतदाता डॉक्टर सुनील सत्रावल ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस तरह की डीएमसी चुनकर के आए जो डॉक्टरों के लिए समर्पित होकर काम करे. मैंने इसी मुद्दे पर वोट दिया है. साफ सुथरी डीएमसी की टीम चुनकर आए और वह अग्रेसिव होकर के काम करे. उनके अलावा डॉक्टर अरुण बावेजा ने कहा कि डीएमसी चुनाव में इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं. इनमें सर्विस करने वाले डॉक्टर के अलग मुद्दे हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के अलग मुद्दे हैं. इन सभी मुद्दों के लिए समर्पित होकर के नई डीएमसी की टीम काम करे.

डीएमए-डीएमसी चुनाव हुआ संपन्न (ETV Bharat)

रजिस्टर करने में आती है समस्या: उधर डीएमए-डीएमसी चुनाव में वोट डालकर निकले डॉक्टर विभू आनंद ने कहा कि मैंने युवा डॉक्टरों के मुद्दों पर वोट डाला है. हम चाहते हैं कि फॉरेन मेडिकल ग्रैजुएट्स जो विदेश से पढ़ाई करके आते हैं उनको डीएमसी में रजिस्टर करने में बहुत दिक्कत आती है. उनकी समस्याओं का समाधान हो. वा डॉक्टरों का ऐसा प्रतिनिधि चुनकर के डीएमसी में जाए जिससे वह युवा डॉक्टरों की लड़ाई लड़ सके और उनकी समस्या का समाधान कराए.