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शिक्षक दिवस: पेशा गणितज्ञ और पहचान करोड़पति फकीर की...जानिए आखिर कौन है यह शख्स

डॉ. घासीराम वर्मा का मानना है कि पिछले 100 वर्षों में समाज में आया सबसे सुखद बदलाव बेटियों की शिक्षा को लेकर है. बेटियों के शिक्षित होने से परिवारों की सोच बदली है. आर्थिक व सामाजिक स्थिति भी मजबूत हुई है. आज बेटियां प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, विज्ञान और व्यवसाय सहित हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं.

झुंझुनू: प्रख्यात गणितज्ञ डॉ. घासीराम वर्मा की जिंदगी शिक्षा और समाजसेवा की अनूठी मिसाल है. 100 वर्ष की उम्र में भी डॉ. वर्मा का शिक्षा के प्रति समर्पण कायम है. उनका स्पष्ट संदेश है कि बेटियों को केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें हुनर, तकनीकी ज्ञान और रोजगार देने की क्षमता से सशक्त बनाना चाहिए. शिक्षक दिवस पर वर्मा का समाज के लिए यह सशक्त संदेश है.

12 करोड़ बालिका शिक्षा पर खर्च: डॉ. घासीराम वर्मा ने अपनी जिंदगी में कमाई का बड़ा हिस्सा समाज को लौटाने का संकल्प निभाया. गणितज्ञ डॉ. वर्मा 64 साल अमरीका में रहे और नौकरी की. वे अब तक 12 करोड़ रुपए से अधिक राशि बालिका शिक्षा के लिए दान कर चुके. स्कूल-कॉलेज, छात्रावास, चैरिटेबल संस्थाओं और मेधावी छात्राओं की शिक्षा में उनका योगदान अहम है. इसी सेवा भावना के चलते उन्हें लोग ‘करोड़पति फकीर’ कहते हैं.

पेंशन का आधा हिस्सा बालिका शिक्षा को : डॉ. वर्मा का बालिका शिक्षा के प्रति समर्पण इतना गहरा है कि नगर परिषद के सामने स्थित अपना मकान शिक्षा सेवा समिति को दान कर दिया. आज भी अपनी पेंशन का आधा हिस्सा बालिका शिक्षा और समाजसेवा को देते हैं.

मांगने नहीं, नौकरी देने वाली बनें बेटियां: डॉ. वर्मा कहते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए. बेटियों को कोडिंग, तकनीक, व्यवसाय, उद्यमिता और आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाएं कि वे नौकरी मांगने वाली नहीं, बल्कि नौकरी देने वाली बनें. उनकी 100 साल की जिंदगी का मूल मंत्र है, जितना समाज से लिया, उतना ही समाज को लौटाना चाहिए.

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