11 मरीजों से शुरू हुआ सफर, आज बचा रहे लाखों लोगों की जिंदगी, जानिए- 'नोएडा डायबिटिक फोरम' की अविश्वसनीय कहानी

1996 में पांच लोगों ने मिलकर मधुमेह रोगियों की सेवा के लिए बनाया 'नोएडा डायबिटिक फोरम'. इस टीम की अगुवाई कर रहे डॉ. जीसी वैष्णव.

आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे डाक्टर जीसी वैष्णव
आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे डाक्टर जीसी वैष्णव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 8, 2025 at 12:15 PM IST

4 Min Read
संजीव उपाध्याय की रिपोर्ट

नई दिल्ली/नोएडा : कहते हैं हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है. साल 1996 जब दुनिया में डायबिटीज तेजी से पैर पसार रहा था, तब नोएडा में पांच लोगों ने मिलकर एक सपना देखा मधुमेह रोगियों की सेवा का और उसके लिए बनाया`'नोएडा डायबिटिक फोरम'. इस फोरम की अगुवाई की नोएडा ने नामी डॉक्टर जीसी वैष्णव ने पहले कैंप में सिर्फ 11 मरीज आए, क्योंकि काफी लोग इस फोरम की मंशा नहीं समझ आए और लोगों ने इसे 'बिजनेस' समझा, लेकिन 27 साल से इस फोरम में लोगों को अपनी सेवा देकर आज यह मंच निस्वार्थ सेवा की मिसाल बन चुका है.

डॉ.वैष्णव की अगुवाई में चल रहा 'नोएडा डायबिटिक फोरम': 'नोएडा डायबिटिक फोरम' के अगुवाई करने वाले नामी डॉक्टर जी सी वैष्णव बताते हैं कि समाज के सहयोग और डॉक्टरों के समर्पण से यह अभियान चल रहा है, 27 साल पहले 11 मरीजों के साथ ये शुरू हुआ ये फोरम आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है. आज इस फोरम के साथ 200 समर्पित सदस्यों की टीम है. इसमें 18 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों सहित 25 से 30 डॉक्टर अपनी निशुल्क सेवाएं दे रहे हैं. इस मुहीम के अगुवाई कर रहे डॉ. जी.सी. वैष्णव इसे अपना अकेला काम नहीं मानते. वे कहते है कि यह पूरी टीम का सहयोग है. मैंने कभी मरीजों की संख्या नहीं गिनी, क्योंकि मेरे लिए यह सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने का ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर है."

डायबिटीज रोगियों की 27 साल से सेवा कर रहे डॉ. जीसी वैष्णव (ETV Bharat)
मैंने कभी मरीजों की संख्या नहीं गिनी, क्योंकि मेरे लिए यह सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने का ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर है.
- डॉ. जी.सी. वैष्णव

हर माह के तीसरे रविवार को लगाया जाता है निशुल्क शिविर : डॉ. जी.सी. वैष्णव का कहना है कि यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हमारी निरंतर सेवा ने लोगों का विश्वास जीता. आज यह संस्था दो स्तरों पर काम कर रही है. हर महीने के तीसरे रविवार नोएडा अन्य संस्थाओ और आरड्ब्ल्यूए के सहयोग से: हर महीने के तीसरे रविवार निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है. जिससे 250-300 मरीज की जांच की जाती है.

साल में एक बार नवंबर में लगाया जाता है वार्षिक कैंप
साल में एक बार नवंबर में लगाया जाता है वार्षिक कैंप (ETV Bharat)

साल में एक बार नवंबर में लगाया जाता है वार्षिक कैंप : साल मे एक बार वार्षिक कैंप नवंबर में लगाया जाता है नोएडा में होने वाले वार्षिक कैंप में 10 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, लैब्स और 50 से ज्यादा डॉक्टर हिस्सा लेते हैं, जहां एक दिन में लगभग 2000 मरीज देखे जाते हैं. यहां केवल ब्लड शुगर नहीं, बल्कि महंगी जांचें भी मुफ्त होती हैं.

उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में भी लगाया जा रहा कैंप : सेवा का यह कारवां केवल एक शहर तक सीमित नहीं है. साल 2006 से, यह टीम साल में दो बार (मई-जून और अक्टूबर-नवंबर) उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में गई. जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कमजोर हैं.

डॉ.वैष्णव की अगुवाई में चल रहा 'नोएडा डायबिटिक फोरम'
डॉ.वैष्णव की अगुवाई में चल रहा 'नोएडा डायबिटिक फोरम' (ETV Bharat)

फार्मास्युटिकल कंपनियों और पब्लिक डोनेशन से चल रहा फोरम : 'नोएडा डायबिटिक फोरम' निशुल्क जांच के साथ ही लगभग 3000 लोगों को तीन महीने की मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं. इतने बड़े स्तर पर सेवा के लिए एक मजबूत फंडिंग तंत्र काम करता है. 3 साल पहले 'जुनून चैरिटेबल सोसाइटी' की स्थापना की गई, जो अब CSR अप्रूव्ड है. फार्मास्युटिकल कंपनियों और आम लोगों के डोनेशन से यह महायज्ञ चल रहा है ".

मधुमेह के रोगियों के लिए डॉ. वैष्णव का संदेश : डॉ. वैष्णव का संदेश स्पष्ट है, इलाज से बेहतर है बचाव. अनुशासन, सही खानपान, पर्याप्त नींद और नियमित योग ही डायबिटीज से बचने का असली मंत्र है. समाज के सहयोग और डॉक्टरों के समर्पण से चल रहा यह अभियान साबित करता है कि अगर नीयत साफ़ हो, तो 11 मरीजों से शुरू हुआ सफर लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है.

