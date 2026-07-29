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अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक के नये वाइस चांसलर होंगे डॉ. डीके वर्मा, ढाई दशक तक IGMC शिमला में दी सेवाएं

डॉ. डीके वर्मा हिमाचल प्रदेश ही नहीं देश के एक प्रतिष्ठित सर्जन, चिकित्सा शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी हैं.

डॉ. डीके वर्मा होंगे अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक के नये वाइस चांसलर
डॉ. डीके वर्मा होंगे अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक के नये वाइस चांसलर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 10:21 PM IST

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शिमला: देश के विख्यात सर्जन प्रोफेसर डॉ. डीके वर्मा अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक के नए वाइस चांसलर होंगे. उनकी नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. प्रोफेसर डीके वर्मा इस से पहले लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल नेरचौक के प्रिंसिपल रहे हैं. डॉ वर्मा के पास चार दशक के सेवाकाल का अनुभव है.

प्रो. डॉ. डीके वर्मा हिमाचल प्रदेश ही नहीं देश के एक प्रतिष्ठित सर्जन, चिकित्सा शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी हैं. शिमला के आईजीएमसी से एमबीबीएस के बाद उन्होंने फार्माकोलॉजी में डीएम की डिग्री हासिल की. उन्होंने जनरल सर्जरी में मास्टर डिग्री हासिल की और करीब ढाई दशक तक आईजीएमसी शिमला में सेवाएं दी. वे सर्जरी विभाग के हेड रहे. उनके पास कई देशों की फेलोशिप है.

अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक के नये वाइस चांसलर होंगे डॉ. डीके वर्मा
अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक के नये वाइस चांसलर होंगे डॉ. डीके वर्मा (ETV Bharat)

प्रोफेसर डीके वर्मा का जन्म 8 दिसंबर 1959 को हुआ. उनकी आरंभिक शिक्षा शिमला में ही हुई. विख्यात सर्जन प्रोफेसर वर्मा को साउथैम्पटन जनरल हॉस्पिटल, यूके (UK) से एंडो-यूरोलॉजी में कॉमनवेल्थ फेलोशिप हासिल है. वे IGMC शिमला में सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने नेरचौक मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी के प्रिंसिपल के रूप में लंबे समय तक कॉलेज में सेवाएं प्रदान की हैं.

अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक के नये वाइस चांसलर होंगे डॉ. डीके वर्मा
अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक के नये वाइस चांसलर होंगे डॉ. डीके वर्मा (Order)

उनके विशाल अनुभव को देखते हुए अब उन्हें अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का कार्यभार दिया गया है. उनका सबसे उल्लेखनीय कार्यभार आईजीएमसी शिमला में रहा है. यहां वे सर्जरी विभाग में लगभग 23 वर्षों तक अपनी निरंतर और समर्पित सेवाएं देते रहे. दिसंबर 2021 में वहां से सेवानिवृत्त होने पर वे नेरचौक आए.

उल्लेखनीय है कि एंडो-यूरोलॉजी विशेषज्ञ के रूप में यूनाइटेड किंगडम (UK) के साउथैम्पटन जनरल हॉस्पिटल से कॉमनवेल्थ फेलोशिप पूरी करने के कारण वे एंडो-यूरोलॉजी (मूत्र विज्ञान से संबंधित आधुनिक दूरबीन सर्जरी) के विशेषज्ञ माने जाते हैं. उनके मार्गदर्शन में सैकड़ों डॉक्टर्स ने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है. उनकी वाइस चांसलर के तौर पर नियुक्त होने से चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों से खुशी जताई है.

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