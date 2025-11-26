ETV Bharat / state

श्रीनगर बेस अस्पताल को मिला अनुभवी न्यूरो सर्जन, मरीजों को अब ऋषिकेश-देहरादून दौड़ने की जरूरत नहीं

श्रीनगर गढ़वाल: राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस अस्पताल श्रीकोट में तीन वर्ष बाद एक बार फिर न्यूरो सर्जरी विभाग की ओपीडी शुरू हो गई है. अब मरीजों को मंगलवार और शुक्रवार को बेस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी की विशेषज्ञ ओपीडी का लाभ मिलेगा. इससे गढ़वाल क्षेत्र के साथ कुमाऊं के इससे लगे इलाकों के मरीजों को न्यूरो सर्जन के लिए अन्य अस्पतालों की भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी. बेस अस्पताल में ही न्यूरो की सुविधा मिलेगी.

बेस अस्पताल में न्यूरो सर्जन की तैनाती हुई: संजय गांधी पीजीआई लखनऊ से अध्ययन कर देश के कई प्रमुख अस्पतालों में सेवाएं दे चुके न्यूरो सर्जन डॉ. देवेंद्र कुमार ने बेस अस्पताल में कार्यभार संभाल लिया है. मंगलवार को पहली ओपीडी आधे दिन की रही, जिस कारण सीमित मरीज ही पहुंच पाए. शुक्रवार से ओपीडी की नियमित सेवाएं शुरू हो जाएंगी. न्यूरो संबंधी समस्याओं वाले मरीज अस्पताल में आकर परामर्श, जांच और दवा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

तीन साल बाद बेस अस्पताल को मिला स्थाई न्यूरो सर्जन: बता दें कि इससे पहले बेस अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. महेश रमोला ने लम्बे समय तक सेवाएं दी थीं. उनके त्यागपत्र के बाद वर्ष 2022 में जयपुर के न्यूरो सर्जन डॉ. आरएस मित्तल को तैनाती मिली थी. उनके द्वारा कुछ समय तक सेवाएं दी गई. जिसके बाद लगातार न्यूरो सर्जन की तैनाती के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रयासरत था. कुछ दिन पूर्व हुए साक्षात्कार के बाद तीन साल बाद एक बार फिर न्यूरो सर्जरी विभाग में स्थायी रूप से विशेषज्ञ की तैनाती होने से मरीजों में राहत की भावना है.

सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के साथ विस्तार तेज: बेस अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के विस्तार की प्रक्रिया भी तेज है. अस्पताल के समीप क्रिटिकल केयर यूनिट भी तैयार हो रही जो क्षेत्र के गंभीर मरीजों को बड़ा लाभ देगी. दुर्घटनाओं के समय न्यूरो सर्जरी की आवश्यकता अधिक होती है, ऐसे में न्यूरो सर्जन की उपलब्धता से गढ़वाल मंडल के मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.