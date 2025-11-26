श्रीनगर बेस अस्पताल को मिला अनुभवी न्यूरो सर्जन, मरीजों को अब ऋषिकेश-देहरादून दौड़ने की जरूरत नहीं
अब बेस अस्पताल में मिलेगी न्यूरो सर्जरी और ओपीडी की सुविधा, मंगलवार और शुक्रवार को लगेगी न्यूरो सर्जरी की ओपीडी
Published : November 26, 2025 at 9:44 AM IST
श्रीनगर गढ़वाल: राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस अस्पताल श्रीकोट में तीन वर्ष बाद एक बार फिर न्यूरो सर्जरी विभाग की ओपीडी शुरू हो गई है. अब मरीजों को मंगलवार और शुक्रवार को बेस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी की विशेषज्ञ ओपीडी का लाभ मिलेगा. इससे गढ़वाल क्षेत्र के साथ कुमाऊं के इससे लगे इलाकों के मरीजों को न्यूरो सर्जन के लिए अन्य अस्पतालों की भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी. बेस अस्पताल में ही न्यूरो की सुविधा मिलेगी.
बेस अस्पताल में न्यूरो सर्जन की तैनाती हुई: संजय गांधी पीजीआई लखनऊ से अध्ययन कर देश के कई प्रमुख अस्पतालों में सेवाएं दे चुके न्यूरो सर्जन डॉ. देवेंद्र कुमार ने बेस अस्पताल में कार्यभार संभाल लिया है. मंगलवार को पहली ओपीडी आधे दिन की रही, जिस कारण सीमित मरीज ही पहुंच पाए. शुक्रवार से ओपीडी की नियमित सेवाएं शुरू हो जाएंगी. न्यूरो संबंधी समस्याओं वाले मरीज अस्पताल में आकर परामर्श, जांच और दवा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
तीन साल बाद बेस अस्पताल को मिला स्थाई न्यूरो सर्जन: बता दें कि इससे पहले बेस अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. महेश रमोला ने लम्बे समय तक सेवाएं दी थीं. उनके त्यागपत्र के बाद वर्ष 2022 में जयपुर के न्यूरो सर्जन डॉ. आरएस मित्तल को तैनाती मिली थी. उनके द्वारा कुछ समय तक सेवाएं दी गई. जिसके बाद लगातार न्यूरो सर्जन की तैनाती के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रयासरत था. कुछ दिन पूर्व हुए साक्षात्कार के बाद तीन साल बाद एक बार फिर न्यूरो सर्जरी विभाग में स्थायी रूप से विशेषज्ञ की तैनाती होने से मरीजों में राहत की भावना है.
सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के साथ विस्तार तेज: बेस अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के विस्तार की प्रक्रिया भी तेज है. अस्पताल के समीप क्रिटिकल केयर यूनिट भी तैयार हो रही जो क्षेत्र के गंभीर मरीजों को बड़ा लाभ देगी. दुर्घटनाओं के समय न्यूरो सर्जरी की आवश्यकता अधिक होती है, ऐसे में न्यूरो सर्जन की उपलब्धता से गढ़वाल मंडल के मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने ये कहा: मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि-
प्रोफेसर पद पर तैनात हुए डॉ. देवेंद्र कुमार देश के कई प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में सेवाएं दे चुके हैं. उनके आने से गढ़वाल के न्यूरो मरीजों को विशेषज्ञ उपचार अब यहीं उपलब्ध होगा. ओपीडी के साथ साथ ही न्यूरो सर्जरी के आपरेशन संबंधित कार्य भी जल्द किए जायेंगे. न्यूरो सर्जन आने से लोगों को मैदानी क्षेत्र के अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा. बेस अस्पताल में हाई क्वालिटी की एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं पहले से स्थापित हैं.
-डॉक्टर आशुतोष सयाना, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर-
डॉ. देवेंद्र कुमार ने बताई अपनी प्रतिबद्धता: बेस अस्पताल में न्यूरो सर्जन के रूप में कार्यभार संभालने वाले न्यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉ. देवेंद्र कुमार ने कहा कि-
बेस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग का कार्यभार संभालना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मेरा प्रयास रहेगा कि गढ़वाल क्षेत्र के मरीजों को सर्वोत्तम और समयबद्ध न्यूरो सेवाएं यहीं उपलब्ध कराई जा सकें. मंगलवार और शुक्रवार को नियमित ओपीडी के माध्यम से हम मरीजों की जांच और परामर्श सुनिश्चित करेंगे. जल्द शुरू होने वाली क्रिटिकल केयर यूनिट हमारे उपचार को और प्रभावी बनाएगी. मैं अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि मरीजों को बेहतर तथा सुलभ न्यूरो सर्जरी सेवाएं प्रदान की जाएंगी.
-डॉ. देवेंद्र कुमार, न्यूरो सर्जन, बेस अस्पताल श्रीनगर-
