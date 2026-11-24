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डॉ दानिश खान ने 69वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

डॉ दानिश खान ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: नई दिल्ली में आयोजित 69वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के निशानेबाज डॉ दानिश खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 21 नवंबर को हुए मास्टर मेन इंडिविजुअल स्कीट स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में दानिश खान ने 29 निशाने साधकर पहला स्थान हासिल किया. तेलंगाना के जे. जयेशचंद 27 निशानों के साथ दूसरे और दिल्ली के सैयद हम्माद मीर 25 निशानों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इस फाइनल मुकाबले में आठ निशानेबाजों ने हिस्सा लिया. राष्ट्रीय स्तर पर दानिश की इस उपलब्धि से उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा है.

राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में यूपी के दानिश खान ने जीता स्वर्ण पदक:

दानिश खान ने 29 निशाने साधकर पहला स्थान हासिल किया (Photo Credit; ETV Bharat) नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के शॉटगन इवेंट 12 नवंबर से 12 दिसंबर 2026 तक निर्धारित किए गए हैं. प्रतियोगिता का आयोजन अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (ISSF) के नियमों के तहत किया जा रहा है. इसमें स्कीट और ट्रैप जैसी शूटिंग स्पर्धाएं शामिल हैं. मास्टर मेन स्कीट का फाइनल मुकाबला 21 नवंबर को आयोजित हुआ, जिसमें क्वालिफिकेशन राउंड के प्रदर्शन के आधार पर आठ निशानेबाजों ने जगह बनाई. फाइनल मुकाबले में आठ निशानेबाजों ने हिस्सा लिया (Photo Credit; ETV Bharat)

दानिश खान ने क्वालिफिकेशन राउंड में कुल 125 में से 109 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है. इसके बाद फाइनल में उन्होंने 29 निशाने लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. तेलंगाना के जे. जयेशचंद ने 27 निशाने लगाकर रजत पदक हासिल किया, जबकि दिल्ली के सैयद हम्माद मीर 25 निशानों के साथ कांस्य पदक जीतने में सफल रहे. 69वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप (Photo Credit; ETV Bharat) फाइनल मुकाबले में तेलंगाना के राहुल राव 20 निशानों के साथ चौथे, ई. चेतन रेड्डी 16 निशानों के साथ पांचवें और वीकार अहमद शफीक 14 निशानों के साथ छठे स्थान पर रहे. उत्तर प्रदेश के ही हरीस उल इस्लाम सातवें स्थान पर रहे. उन्होंने क्वालिफिकेशन में 125 में से 111 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया था, लेकिन फाइनल में पांच निशाने ही लगा सके. राजस्थान के प्रताप सिंह भी पांच निशानों के साथ आठवें स्थान पर रहे. दोनों के बीच टाई-शॉट के बाद अंतिम स्थान निर्धारित किया गया. मास्टर मेन स्कीट में 29 निशाने साधकर बने चैंपियन (Photo Credit; ETV Bharat)