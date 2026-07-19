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चढ़ावा चोरी विवाद पर बोले डॉ चरणदास महंत- भांचा के घर चोरी होने पर हमें बोलने का पूरा अधिकार, E20 पर भी घेरा

अरुण वोरा की माताजी को श्रद्धांजलि देने दुर्ग पहुंचे नेता प्रतिपक्ष महंत, स्मार्ट मीटर समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

Mahant Attacks BJP on donation
अरुण वोरा की माताजी को श्रद्धांजलि देने दुर्ग पहुंचे नेता प्रतिपक्ष महंत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 19, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत रविवार को दुर्ग पहुंचे. शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा की माता शांति देवी वोरा के निधन पर उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी उनके साथ मौजूद रहे. शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद डॉ. महंत ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश और केंद्र की सरकार को E20, राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर घेरा.

चढ़ावा चोरी विवाद पर बोले डॉ चरणदास महंत- भांचा के घर चोरी होने पर हमें बोलने का पूरा अधिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

136 हफ्ते के 136 पाप- महंत

डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के 136 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और 137वां सप्ताह चल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार के हर सप्ताह के कथित पाप और अन्याय को सामने लाने के लिए कांग्रेस ने 136 पृष्ठों का दस्तावेज तैयार किया है. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित के हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है.

E20 को लेकर कई शिकायतें

E20 पेट्रोल को लेकर उन्होंने कहा कि इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी है. उनके पास कई लोग शिकायत लेकर पहुंचे हैं कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों की कार्यक्षमता और लाइफ पर असर पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि इससे वाहन और मशीनरी जल्दी खराब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं.

'भांचा के घर चोरी हुई, हमें बोलने का पूरा अधिकार'

अयोध्या में चंदे से जुड़े सवाल पर डॉ. महंत ने कहा कि भाजपा खुद को भगवान राम का भक्त बताती है, जबकि छत्तीसगढ़ के लोग भगवान राम को अपना भांजा मानते हैं और इस पर गर्व करते हैं. उन्होंने कहा कि यदि राम मंदिर से जुड़े ट्रस्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी या चोरी के आरोप हैं, हमारे भांचा के घर अगर चोरी होती है तो सवाल उठाना हमारा अधिकार है.

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स्मार्ट मीटर समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्मार्ट मीटर जबरदस्ती थोपा गया

स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था गलत है और लोगों पर जबरदस्ती थोपी जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई लोगों के बिजली बिल पुराने बिलों की तुलना में दो से तीन गुना तक बढ़ गए हैं. डॉ. महंत ने कहा कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाने चाहिए और सरकार को जनता की परेशानी को गंभीरता से समझना चाहिए.

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