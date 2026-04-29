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मई के पहले सप्ताह में खुलेगा डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल, नए कोर्स और वन ईयर मास्टर्स से बढ़ेंगे मौके

नई दिल्ली: डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिला प्रक्रिया तेज हो गई है. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अनु सिंह लाठर ने बताया कि PG कोर्सेज के लिए एडमिशन पोर्टल मई के पहले सप्ताह में खोला जाएगा, जबकि UG के लिए CUET-UG के परिणाम आने के बाद आवेदन शुरू होंगे. इस बार कई नए कोर्स और वन ईयर मास्टर्स प्रोग्राम छात्रों के लिए होंगे.

मई के पहले सप्ताह में शुरू होगी प्रक्रिया: कुलपति प्रो. अनु सिंह लाठर ने बताया कि पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG) कोर्सेज के लिए विश्वविद्यालय का एडमिशन पोर्टल मई के पहले सप्ताह में खुल जाएगा. वहीं, अंडर-ग्रेजुएशन (UG) कोर्सेज में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के जरिए होगा. जून में परिणाम आने के बाद तुरंत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे छात्रों को घर बैठे आवेदन करने की सुविधा मिलेगी.

प्रो. अनु सिंह लाठर, कुलपति (ETV Bharat)

क्रिएटिव और प्रोफेशनल एजुकेशन पर जोर: यूनिवर्सिटी ने स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन के तहत विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कोर्स शुरू किए हैं. साथ ही Museology और क्रिएटिव राइटिंग जैसे कोर्स छात्रों को स्किल-बेस्ड शिक्षा देंगे, जिससे रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें. कुलपति ने कहा कि यूनिवर्सिटी का उद्देश्य छात्रों को सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री के लिए तैयार करना है. प्रो. अनु सिंह लाठर ने छात्रों से अपील की कि वह समय पर आवेदन करें और नए कोर्स का लाभ उठाएं.

नए कोर्स, रोजगार पर फोकस: इस वर्ष यूनिवर्सिटी ने रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए कई नए और अपडेटेड कोर्स शुरू किए हैं. मुख्य नए कोर्स में B.Sc. (Hons) Mathematics पहले यह कोर्स BA के रूप में था, लेकिन अब इसे साइंस स्ट्रीम में लाया गया है, ताकि छात्रों को उच्च संस्थानों में आगे पढ़ाई में सुविधा मिले. BA Visual Arts क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए हैं, MA Creative Writing लेखन और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में अवसर बढ़ाने के लिए, MA Performing Arts में थिएटर, म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए और BA Museology and Heritage Management संग्रहालय और विरासत संरक्षण से जुड़े करियर के लिए खास कोर्स है. कुलपति ने बताया कि यह कोर्स स्किल और इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं.

वन ईयर मास्टर्स प्रोग्राम भी शुरू: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत इस साल वन ईयर मास्टर्स प्रोग्राम भी शुरू किया गया है. चार वर्षीय स्नातक पूरा करने वाले छात्र अब सिर्फ एक साल में मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे. यह सुविधा मनोविज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान विषय में दिया गया है. कुलपति प्रो. अनु सिंह लाठर ने बताया कि इस सत्र में यूनिवर्सिटी कुल करीब 2800 सीटों पर एडमिशन देगा, जिनमें अंडरग्रेजुएशन (UG) 1194 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) में 1375 सीटें और PhD में 220 सीटें हैं. सीटों की संख्या नए कोर्स और बढ़ती छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए तय की गई है.